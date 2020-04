El Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) destinó US$ 2.5 millones para mitigar la propagación del coronavirus (Covid-19) en alianza con Socios En Salud (SES), la afiliada local de la organización sin fines de lucro Partners In Health (PIH) que ha trabajado en el Perú desde 1996.

El Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, Denny Offutt, indicó que a través de esta nueva alianza, Estados Unidos está proporcionando apoyo esencial que el sistema de salud del Perú necesita en el manejo de los casos de Covid-19.

"Nos complace acudir con esta ayuda para fortalecer la ya robusta respuesta del Gobierno del Perú. Junto con Socios En Salud, los Estados Unidos traerá recursos adicionales y expertise para hacer frente a esta crisis global de salud sin precedentes”, dijo Offutt.

Los Estados Unidos, a través de USAID, está proporcionando apoyo para salvar vidas en coordinación con el Ministerio de Salud del Perú y otros participantes para identificar áreas de inversión prioritaria.

A través de esta asistencia, USAID apoyará una agresiva trazabilidad de contactos con pacientes Covid-19, movilización comunitaria, y seguimiento sistemático para prevenir la propagación del Covid-19 en la comunidades.

La inversión de US$ 2.5 millones a través de USAID movilizará asistencia adicional de socios públicos y privados, incluyendo US$ 1 millón de la organización sin ánimo de lucro Partners in Health de Boston.

La Alianza apoyará a trabajadores de salud para atender a los pacientes más vulnerables, brindará 450,000 teleconsultas a través de un centro médico de llamadas, y activará su red de trabajadores en salud comunitaria para completar 18,000 visitas a fin de identificar familias que requieran apoyo clínico y social en las regiones del Perú más impactadas de Lima, Lambayeque, y Loreto.

Con muchos años de experiencia en movilización comunitaria de trabajadores de salud para la educación en salud pública y trazabilidad de contactos, Socios En Salud usará los fondos de USAID para capacitar a sus trabajadores de salud para proporcionar educación comunitaria y completar las pruebas a nivel comunitario.

Los trabajadores comunitarios de salud identificarán a pacientes y familias que necesiten apoyo clínico o social y proporcionarán seguimiento apropiado de los pacientes y sus familias, incluyendo acceso a alimentos, agua, y cuidado de la salud mental en los casos que requieran aislamiento. Estas acciones también apoyarán el monitoreo del Covid-19 para garantizar un enfoque y respuesta integral.

La asistencia también apoyará a establecimientos de cuidado de salud en áreas seleccionadas con alta carga de pacientes Covid-19 para asistir la respuesta estratégica del Perú frente a la pandemia. Eso incluirá inversión en personal y equipamientos esenciales para ayudar a los establecimientos a tratar y monitorear pacientes.

En los últimos 20 años, la asistencia de los Estados Unidos al Perú ha excedido los US$ 3,500 millones, incluyendo más de US$ 265 millones en asistencia al Sector Salud. La presencia de USAID en el Perú supera los 58 años.

Por décadas, los Estados Unidos ha sido el mayor proveedor de asistencia bilateral para la salud pública en el mundo. Desde el 2009, los Estados Unidos ha financiado más de US$ 100,000 millones en asistencia de salud y cerca de US$ 70,000 millones en asistencia humanitaria.

Este compromiso es acentuado por las contribuciones de los Estados Unidos a socios multilaterales clave , incluyendo cerca de US$ 1,700 millones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y más de US$ 700 millones al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el 2019.