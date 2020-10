El ministro de Educación, Martín Benavides, aclaró este viernes que los escolares no aprobarán el año de forma automática, tal y como se dio a conocer días atrás.

Precisó que hay aprendizajes que se han logrado en los escolares, pero otros no -principalmente en las áreas más tradicionales como comunicación y matemáticas- por lo que desde el Ministerio se realizará una evaluación virtual para conocer los niveles de aprendizaje y así saber cómo se terminará el año escolar como sistema.

“Como Minedu nos estamos comprometiendo a buscar a aquellos estudiantes que no pudieron tener la oportunidad de aprender lo que debieron aprender por las circunstancias por la que hemos pasado todos (COVID-19). Esa es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso y por eso hemos diseñado este mecanismo de evaluación que no dice que todos pasan de año automáticamente, sino, lo que dice es que hay competencias que van a ser cumplidas el año entrante y dado que este año no se pudo tener la oportunidad que aprendan determinados temas”, explicó en RPP.

Precisó que reconociendo que hay diferentes niveles de aprendizaje debido a una diferente exposición en la estrategia de Aprendo en casa, se dará una posibilidad de recuperación a aquellos estudiantes que ingresaron tardíamente a dicha estratega.

Agregó que en en verano del 2021 se hará una nivelación para los estudiantes que van a recibir unas tabletas y también se empezará con un diagnóstico por parte de los profesores para saber que competencias son las que necesitan ser trabajadas y dependiendo de ese resultado, algunas pasarán para una consolidación de marzo a junio y si es que todavía no logran pasar, irán a un refuerzo especial.

En términos de la satisfacción de las familias y docentes, indicó que el sector realiza encuestas mensuales las cuales en el caso de docentes, 8 de cada 10 de ellos dicen que están satisfechos con la estrategia Aprendo en casa y en el caso de las familias, aproximadamente 7 de cada 10 de ellos.