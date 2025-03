¿Es posible dar por terminado un contrato forzoso, sin asumir consecuencias como una penalidad?

En principio, es preciso indicar que este tipo de contratos son aquellos en los que la ley impone su celebración y no se puede excluir la obligación de cumplirlos , aún cuando las partes no estén de acuerdo; salvo excepciones.

La rescisión de un contrato forzoso, enmarcado en las leyes peruanas, es un tema delicado, ya que, por definición, estos contratos no pueden ser anulados o eludidos fácilmente.

“El contrato de por sí ya genera las obligaciones que deben cumplir las partes. Y siempre que, obviamente, cumpla con los requisitos de un acto jurídico válido, que sea inscrito con la voluntad de las partes sin vicios ocultos, que el objeto del contrato sea lícitamente posible, que no sea algo antijurídico”, comentó a Gestión el abogado Miguel Florez, socio de Lawtech.

Por su parte, Luis Mejía Servan, socio en CPB Abogados, precisó que “todo contrato es forzoso y nadie puede salirse de un contrato porque así lo quiera”.

“Por ejemplo, desde el punto de vista de un arrendamiento, el contrato forzoso, digamos, está más a favor del propietario. ¿Por qué? Porque él ya cumple con entregar la posición del inmueble, que podría ser un departamento o un local comercial, al inquilino, al arrendatario. En ese tipo de contratos, por ejemplo, suele establecerse una cláusula en donde la persona puede resolver el contrato con cierta anticipación", añadió.

Tipos de contrato forzoso

Contratos de compraventa de bienes inmuebles : En ciertos casos, la ley obliga a que este tipo de contrato sea formalizado por escritura pública.

: En ciertos casos, la ley obliga a que este tipo de contrato sea formalizado por escritura pública. Contratos de arrendamiento de bienes : En situaciones específicas, como la arrendamiento de inmuebles, si no se acuerda lo contrario, la ley puede imponer ciertos términos de duración y condiciones.

: En situaciones específicas, como la arrendamiento de inmuebles, si no se acuerda lo contrario, la ley puede imponer ciertos términos de duración y condiciones. Contratos de trabajo : La relación laboral entre empleador y trabajador se regula por normas imperativas que protegen a la parte más débil, como el trabajador.

: La relación laboral entre empleador y trabajador se regula por normas imperativas que protegen a la parte más débil, como el trabajador. Contratos de seguros: En algunos casos, la ley obliga a las partes a celebrar un contrato de seguro (por ejemplo, en el caso de los vehículos motorizados que deben estar asegurados).

¿Puedo terminar un contrato forzoso?

Existen ciertas situaciones bajo las cuales se puede terminar un contrato forzoso, aunque siempre bajo condiciones específicas que dependen de la naturaleza del contrato y de las circunstancias que lo rodean.

“Hay dos tipos de formas en las cuales se puede finalizar un contrato que fue suscrito de manera válida. Por la rescisión y la resolución. Cuando hablamos de resolución, hablamos que se resuelve por una causa sobrevenida al contrato, que es de manera posterior al cumplimiento del contrato. En cambio, cuando hablamos de rescisión, hablamos de una causa que estaba ya en el contrato de por sí y que genera una lesión. Y tú solicitas la rescisión ¿por qué? Porque puede haber sido una cláusula abusiva, un acto demasiado lesivo que no te conviene el cumplimiento del contrato", explica el abogado Miguel Florez.

Por otro lado, Luis Mejía Servan señala que también está abierta la opción a negociación.

“El contrato es el contrato y si no hay un mecanismo de salida no te puedes salir. Sin embargo, yo creo que lo que pasa en la práctica es que se abre la posibilidad de negociarlo. A pesar de que el contrato no te permita salir y tengas que cumplirlo, en la práctica la negociación siempre es una posibilidad”, señaló a Gestión.

Algunos de los motivos para lograr el término de un contrato forzoso pueden ser:

Incumplimiento de las obligaciones : Si alguna de las partes no cumple con las condiciones del contrato, la otra parte puede pedir la rescisión del contrato, ya sea por incumplimiento total o parcial de las obligaciones. En este caso, aunque el contrato sea forzoso, si se incumplen sus términos, se podría solicitar la rescisión.

: Si alguna de las partes no cumple con las condiciones del contrato, la otra parte puede pedir la rescisión del contrato, ya sea por incumplimiento total o parcial de las obligaciones. En este caso, aunque el contrato sea forzoso, si se incumplen sus términos, se podría solicitar la rescisión. Vicios del consentimiento : Si el contrato se celebró bajo condiciones de dolo, violencia, error o engaño, que afecten el consentimiento de una de las partes, esta podría pedir la rescisión del contrato, alegando que no hubo un consentimiento libre y voluntario.

: Si el contrato se celebró bajo condiciones de dolo, violencia, error o engaño, que afecten el consentimiento de una de las partes, esta podría pedir la rescisión del contrato, alegando que no hubo un consentimiento libre y voluntario. Imposibilidad sobrevenida : En algunos casos, la imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato debido a causas de fuerza mayor o eventos imprevistos puede ser un motivo para solicitar la rescisión. Esto se refiere a situaciones que hacen imposible cumplir con lo pactado.

: En algunos casos, la imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato debido a causas de fuerza mayor o eventos imprevistos puede ser un motivo para solicitar la rescisión. Esto se refiere a situaciones que hacen imposible cumplir con lo pactado. Contratos de naturaleza perpetua o indefinida : En contratos que tienen una duración indefinida (como algunos contratos de arrendamiento o de trabajo), la ley peruana permite la rescisión por ciertas causas establecidas en el Código Civil, como la existencia de circunstancias que hagan imposible o injusto el cumplimiento del contrato.

: En contratos que tienen una duración indefinida (como algunos contratos de arrendamiento o de trabajo), la ley peruana permite la rescisión por ciertas causas establecidas en el Código Civil, como la existencia de circunstancias que hagan imposible o injusto el cumplimiento del contrato. Contrato de trabajo: En cuanto a los contratos de trabajo, aunque se consideran forzosos por su naturaleza regulada, pueden ser rescindidos bajo ciertas condiciones, como el despido por causa justa o la renuncia del trabajador.

Contrato forzoso de arrendamiento

Uno de los casos más comunes de contrato forzoso es el que corresponde a un arrendamiento de bienes. En la práctica obliga al cumplimiento del tiempo de duración de este acuerdo.

Pero, ¿qué pasa si decido dar por concluido el contrato antes del tiempo establecido por las partes? ¿estoy obligado a pagar una penalización?

“ Si tú simplemente tienes un contrato, es un año, por decirlo, y te retiras a los seis meses y la cláusula contractual indica que hay una penalidad de pagar cinco meses de penalidad, entonces lo que se genera es si pagaste la garantía, él compensará el monto de la garantía en la deuda total, que es los meses de penalidad, el mes que pagas, si tienes un mes sin pago de renta también, el pago de mantenimiento de todo lo que debas en el departamento y se hará un monto adecuado, el cual se podrá demandar como obligación ”, dice Florez.

A su vez, especifica que si no hubiese ninguna cláusula “entonces podría resolverlo, al no existir penalidad, no se puede asumir que existía una; las cláusulas de penalidad o la carga negativa a una de las partes tiene que ser taxativa en el contrato, no se puede suponer, tenía que estar estipulada”.

Si un contrato especifica la duración forzosa, en una instancia judicial protege al arrendador.

Luis Mejía agregó que el termino de este contrato nunca será de forma unilateral, pues depende de la negociación de las partes.

“El devolverle el inmueble antes del plazo implicaría un incumplimiento. Entonces el control de la decisión la va a tener siempre el propietario, porque de él va a depender liberar al inquilino. El inquilino tiene que cumplir de todas maneras, pero la decisión de quién controla si el inquilino se va o no la tiene el propietario. Ahora, desde el punto de vista legal, porque sabemos que el inquilino puede irse, cerrar las puertas y hacer abandono, pero eso es totalmente un incumplimiento en donde el inquilino se expone a muchas cosas”, explica.

Consecuencias

La ley, en la mayoría de situaciones, es clara. Sin embargo, existen controversias. Aquellas que surgen particularmente en los juicios por incumplimiento de contratos.

¿Puedo tener líos judiciales por incumplir un contrato? Sí, dicen los especialistas.

Lo más recomendable en estos casos es avisar previamente sobre la intención de terminar el contrato, explicar los motivos y abrir una negociación. No tomar decisiones de forma unilateral, porque no estarán contempladas por la ley.

