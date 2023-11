La venta de boletos para ingresar a Machu Picchu y otras zonas turísticas del Perú ha sido cuestionada por algunos sectores. Por ello, Ana Peña, representante del Ministerio de Cultura, expuso en el Legislativo porqué aún no se usa la plataforma tuboleto.cultura.pe.

La Comisión de Defensa del Consumidor realizó una sesión en el Cusco e invitó a las autoridades involucradas en el turismo de la región para que expresen sus opiniones y consulten al Ministerio de Cultura sobre el trabajo que se viene realizando en la ciudad imperial.

Todo ello a raíz de las quejas que han presentado los turistas ante Indecopi, en contra de las agencias de viaje por las irregularidades que presentan y, en ciertos casos, por los delitos de estafa y manipulación.

Ministerio de cultura explica por qué optaron por la plataforma Joinnus

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, y la viceministra, no pudieron asistirba la convocatoria, ya que fueron invitadas a otra comisión. Por ello, Ana Peña fue la encargada de responder las preguntas de los Gobernadores Regionales, los gremios y las asociaciones presenten en la sesión.

La representante del Ministerio de Cultura reconoció que hay problemas en la venta de boletos porque, actualmente, “hay reportes, reclamos, evidencias. Los turistas se sienten maltratados y eso no lo podemos seguir permitiendo. Necesitamos cambiar la forma en como nos ven los turistas nacionales y extranjeros porque de eso depende la reputación turística que tenemos”.

Por otro lado, también existe una incomodidad en los microempresarios y la población de Cusco, ya que tienen la necesidad de dinamizar la economía de su localidad porque hay entradas que ya no se llegan a vender de manera presencial.

Mincul promueve la venta de boletos virtual a través de Joinnus. Foto: Mincul

Con respecto al uso de la plataforma de Joinnus, explicó que no se está tercerizando la venta virtual de entradas a Machu Picchu, sino que esta es una medida ante el deficiente rendimiento de la plataforma web del Estado.

“Hay una página web, pero no se está vendiendo al 100%, por eso nos vimos en la necesidad de mejorar la forma de como se venden las entradas. Estamos vendiendo a través de la plataforma de Joinnus, pero el Estado peruano sigue vendiendo las entradas y somos los responsables de la venta. Estamos utilizando esta plataforma porque la que tenemos ahora mismo no está dando los mejores resultados. Ya está dando los boletos en diferentes zonas del Perú y la idea es mejorar”, indicó.

Debido a los rumores de una elección sin objetividad, Ana Peña aseguró que “no estamos hablando de privatización, ni hemos favorecido a la empresa. Ha sido elegida por un concurso y eso no significa que el Mincul le ha dado a un tercero la venta, nosotros seguimos respondiendo por la venta. Se ha tomado la decisión porque la página web que tenemos se cuelga, no tenemos facilidad para tener reportes”.

Ana Peña expresó que el Ministerio de Cultura necesita un sistema que funcione los toda la semana, las 24 horas del día, y, sobre todo, que emita reportes para conocer los horarios en los que hay mayor cantidad de ventas, para tomar decisiones en cuánto al aforo, apertura de más turnos, etc.

Finalmente, aseguró que “no se va a subir el precio. Estamos solucionando el problema de forma integral de la mano de Mincetur, Indecopi, del gobernador regional y de los alcaldes para seguir trabajando. Nada lo hacemos a puerta cerrada, todos los cambios que hace esta gestión es con base en el diálogo. Estamos socializando y explicando de forma más democrática posible”.

Protestas por presunta privatización de boletos a Machu Picchu. Foto: GEC

Ministerio de Cultura incluirá turismo nocturno

Durante la exposición de los planes para mejorar la experiencia turística en Machu Picchu, se explicó que, para impulsar la pernoctación, se añadirán ofertas nocturnas, para que los turistas no solo vayan a ver uno o dos lugares, sino que tengan la proyección de quedarse y recorrer más lugares.

“Se verán qué ofertas se pueden ofrecer en la noche, espectáculos, entretenimiento en el teatro y se dará a conocer a los turistas para que cuando hagan su itinerario, se quieran quedar más tiempo en la región”, mencionó Ana Peña.

LEA TAMBIÉN: Mincul firma acuerdo con ProInversión para impulsar proyectos APP y OxI