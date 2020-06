El experto del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), César Munayco, informó que dentro de un año se sabrá a detalle las causas básicas de las muertes que ocurrieron durante el 2020. Asimismo, indicó que se podrá determinar el número real de fallecidos a causa del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Para que se cierre esta base de mortalidad y sepamos realmente cuál es la causa básica de todos los fallecidos a nivel nacional, al país le toma un año o año y medio tener esta información. Antes tomaba tres años, pero nosotros recién vamos a poder saber exactamente cuántas personas fallecieron y tuvieron como causa básica el COVID-19 recién en un año”, explicó en entrevista a RPP Noticias.

“Una vez el año 2020 termine, se inicia el proceso para identificar caso por caso para saber si falleció por COVID-19 o por otra enfermedad que estuvo relacionada al virus”, agregó.

Consultado sobre el número de fallecidos ingresados al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) entre los meses de marzo y mayo y el incremento en comparación al 2018 y 2019, Munayco indicó que hay aproximadamente 14,000 casos sospechosos de muerte por COVID-19 registrados, de los cuales el Ministerio de Salud (Minsa) ha confirmado a la fecha más de 5 mil.

“En total, los fallecidos sospechosos por COVID-19 son 14,000 de estos tenemos 5,000 que son confirmados y nosotros lo que hacemos es buscar con el DNI o el nombre de la persona los resultados de prueba rápida y prueba molecular. Hasta ahora tenemos algo de 8,500 fallecidos que tienen resultados de pruebas rápidas. Nos faltaría un margen de más o menos 6,000 que estarían siendo sospechosos. Todos los días revisamos las bases de Sinadef”, indicó.

No obstante, explicó que para que un caso se confirme como fallecido por COVID-19 tiene que tener tres criterios: epidemiológico, de laboratorio y clínico.

“Si no tienen esos tres criterios, a pesar que tenga la prueba positiva, todavía no puede ser considerada una muerte confirmada por COVID-19. Por ejemplo, puede haber una gestante que ingresó y falleció por preeclampsia, pero esta gestante dio positiva a COVID-19, pero eso no significa que la causa básica haya sido por el virus, sino por la preeclampsia. Una persona puede ser positiva a COVID-19, pero se tiene que investigar si la causa básica fue el virus o no", aseveró.