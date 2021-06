Perú







Elecciones 2021: cómo pagar la multa por no haber votado en la segunda vuelta Debido a que las Elecciones presidenciales en Perú se llevaron a cabo en medio de la pandemia, muchos electores optaron por no asistir a las urnas para evitar el contagio. No obstante, ello no evita que sea exonerado de pagar la multa