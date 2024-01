La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) -entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)- informa cuales son las 10 infracciones de transporte, y de estas la más recurrente reportadas en el 2023.

En el top 10 de infracciones aparece:

En primer lugar figura no contar con extintor para casos de emergencia, que es la infracción más recurrente por parte de transportistas y conductores, de tal manera que se impusieron 5,581 actas de código S.2.a.

En segundo lugar está prestar el servicio de transporte terrestre sin autorización, es decir, en condiciones de informalidad por el cual se impusieron 5,151 actas de control de código F.1., por informalidad, que conlleva una sanción pecuniaria de 1 UIT, el internamiento del vehículo en el depósito o el retiro de las placas.

Le sigue tener las luces del vehículo inoperativas (se colocaron 2,996 actas de código S.4.A.), seguido por los casos de los neumáticos de los semirremolques y volquetes que no cumplen lo dispuesto por el Reglamento Nacional Vehicular (RNV) (ascendieron a 2,893 actas Código S.4.C).

La quinta infracción más recurrente fue la cometida por autos, microbuses, buses, camiones y demás unidades de las categorías M y N que no cuentan con los neumáticos adecuados. Se impusieron 1,944 actas de control de código S.3.h.

En la lista le sigue la infracción de no tener vehículos de repuesto, por la cual se colocaron 1,703 actas de control; no contar con la Guía de Remisión (1,467 infracciones de código I.1.C). Por otro lado, 1,457 actas corresponden el acta de código S.4.B por no contar con láminas retrorreflectivas.

Finalmente cierran el Top 10, la infracción de código S.11.B por no transmitir GPS a la Sutran, por la que se impusieron 1,209 actas; y, la C.4B que se impone a aquellas unidades que no cuentan con la inspección técnica – CITV (985 actas en 2023).

Infracciones de tránsito.

William Rodríguez, superintendente de la Sutran, consideró que es un deber de los transportistas cumplir con la normativa vigente

“Transitar sin CITV vigente, sin extintor, o sin los neumáticos de repuesto, es considera – CITV (985 actas en 2023). arriesgo la vida de todas las personas que van en el vehículo. Es algo que no podemos permitir y que, a través de nuestro equipo de fiscalizadores, seguiremos combatiendo”, declaró.