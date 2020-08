Una empresa puede permanecer inactiva si es que no ha iniciado un proceso de cierre, hasta por un periodo de 10 años. Según el Decreto Legislativo 1427 publicado en el año 2018, se permite la aprobación de normas para la extinción de estas sociedades inactivas vinculadas a su objeto social.

“Si una mype tiene un capital de 500 soles, le sale más caro extinguir su empresa que dejar de operar, por ello suelen optar por este camino”, indicó el Subdirector de operaciones de la Dirección Técnica Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) a Gestión.pe

Sin embargo, manifestó que si una empresa no registra movimientos no significa que no esté operando. “Si no cambia nada en el registro de la empresa, no quiere decir que deba extinguirse. En el Decreto Legislativo 1427 dice que se debe esperar 10 años, se comunica a la SUNAT y ellos definen si la compañía registró o no tribunos. A partir de ahí, se toma una decisión”, señaló.

Precisó que la Sunarp inscribe una anotación preventiva que dura dos años y si en ese tiempo nadie pide levantarlo la empresa termina siendo extinguida.

Creación de empresas

Por otro lado, desde el 10 de junio de 2020 la Sunarp determinó que las constituciones de empresas se realicen a través del Sistema de Intermediación Digital (SID), la plataforma de servicios que permite realizar el procedimiento de inscripción registral de forma electrónica.

“En la pandemia sacamos una resolución que establecía la obligatoriedad en que las constituciones de empresas. De las cuales el 99% son Sociedades Anónimas Cerradas (S.A.C), Sociedades Anónimas Ordinarias (S.A), Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada (S.C.R.L) y las Empresas Individuales de Sociedad Limitada (E.I.R.L)”, informó Rojas.

“Existe un 1% muy reservado que son las Sociedades Civiles, Sociedades Anónimas Abiertas y Unidades Colectivas, que generalmente no se inscriben en promedio”, especificó.

Detalló que entre enero y julio de 2020 se registraron 20,805 constituciones, lo que representa un crecimiento de 149,94% a comparación del mismo periodo del pasado al registrar 8,324 nuevas empresas.

En cuanto a su ubicación se pudo conocer que en Lima se constituyeron más empresas a través la plataforma digital del SID Sunarp (12,696), seguido de Arequipa (1,105), La Libertad (949), Cusco (647) y Puno (505).

En tanto Huancavelica (32), Pasco (44), Tumbes (58), Moquegua (103) y Madre de Dios (111), fueron las regiones donde menos constituciones de empresas se registraron.

Registro de empresa

Del mismo modo, explicó que estas inscripciones se realizan mediante tres métodos. “Uno por medio de la página web de Sunarp. Ahí se obtiene un formato, se elige la notaría de preferencia, se le envía el formato y luego ellos se contactan con la persona para firmar la escritura pública. La persona solo saldrá de casa para el último trámite”, sostuvo.

El segundo camino es ir a un Centro de Desarrollo Empresarial a través del programa ‘Tu empresa’ del Ministerio de la Producción. “Ellos brindan asesoría para crear las empresas. Ahí el usuario tiene la ventaja de que sus constituciones pueden ser exoneradas siempre y cuando su constitución no pase de una UIT”, dijo.

En tanto, el tercer canal se realiza directamente con la notaría a través de estos Centros de desarrollo Empresarial Privado, en el cual se cobra por asesoramiento y la constitución.