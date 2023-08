El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que ha requerido a los operadores de internet el bloqueo inmediato de los aplicativos de servicio de taxi en moto Didi Moto y Picap.

A través de un comunicado, el MTC recordó que el servicio de taxi en moto está completamente prohibido, de acuerdo con la Ley N°27189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores.

Por ello, el MTC requirió a los operadores de Internet, mediante acto administrativo, el bloqueo inmediato de las apps Didi Moto y Picap , en amparo a la normativa vigente con perjuicio de las sanciones aplicables.

El MTC reiteró su compromiso de proteger la vida e integridad de la población, y en esa línea seguirá vigilante de que se cumplan las normas establecidas.

Asimismo, la titular del MTC, Paola Lazarte, reiteró la medida a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

“Didi Moto y Picap no van, ¡el taxi en moto no va! Hemos requerido que en el plazo de un día los operadores de Internet bloqueen estos aplicativos. ¡La seguridad de todas y todos no es un juego!”, se lee en tuit.

“El MTC no permitirá que ninguna empresa burle las leyes peruanas y atente contra nuestra seguridad e integridad. ¡En esta gestión las leyes se cumplen!”, agregó.

