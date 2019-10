Después de la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, el 50% de peruanos señaló que la delincuencia seguirá igual en el país, según la última encuesta de Pulso Perú, elaborada por Datum.

Esta percepción es transversal a todas las edades, principalmente a las personas de entre 55 y 70 años (54.4%) y de entre 25 y 34 años (53.5%). Además, por niveles socioeconómicos (NSE), el 54% en el estrato A/B y el 52.1% en el NSE C respondieron en la misma línea.

En contraste, existe un 24% de peruanos que consideran que la delincuencia aumentará. Este resultado se sostiene en que el 36% en el oriente y el 29.1% en el norte del país contestó así.

Hay que recordar que en la encuesta anterior, en setiembre –antes de la disolución del Parlamento–, una de las razones entre aquellos que desaprobaban al mandatario era que “había mucha delincuencia” (Gestión 05.09.2019).

Corrupción

Uno de los estandartes de este Gobierno ha sido la lucha contra la corrupción, discurso que Vizcarra ha repetido a lo largo de su mandato. Considerando ello, el 42% de los encuestados señaló que la corrupción disminuirá después de la disolución del Congreso. Aun así, el 39% indicó que seguirá igual.

Por estratos, la mayoría en el NSE A/B (53.8%) indicó que se reducirá, seguido de los encuestados en el NSE C (44.7%) y D (43.7%). En el caso de los más pobres (NSE E), el porcentaje de personas que indicaron que la corrupción seguirá igual (39.2%) superó al de aquellas que señalaron que disminuirá (35%).

Por regiones, el 51.3% de habitantes de Lima y Callao piensa que este flagelo se reducirá, aunque todavía un 34.8% consideró que seguirá igual.

Si bien es en menor medida, un 14.4% de peruanos señaló que tras la decisión de Vizcarra sobre el Congreso, la corrupción aumentará.

Conflictos sociales

En el último año, tuvieron lugar diferentes conflictos sociales, especialmente en torno a la minería. Después de la decisión de disolución del Congreso, el 43% de la población consideró que la situación seguirá igual; aunque un 30% señaló que disminuiría.

Casi la mayoría de los encuestados en la zona sur (47.9%) señaló que los conflictos sociales seguirán iguales.

Urpi Torrado, CEO Datum Internacional

“Lo que hemos visto desde la encuesta es que la gente percibe que la disolución va a ser beneficiosa para el Perú. En general, la conclusión a la que llegamos al analizar las preguntas es que hay una recuperación de la confianza del consumidor, aunque todavía con cautela. Esta es una encuesta a nivel nacional, y se ve que hay algunas mejoras en el lado económico, en el empleo, pero donde es notorio y más sólido es en la lucha contra la corrupción. La gente cree que hay una oportunidad de un cambio político importante”.

Fernando Rospigliosi, analista político

“En realidad no va a haber ningún cambio respecto a la inseguridad ciudadana en el país porque el Congreso no ha sido ningún obstáculo para eso. Al contrario, los días y semanas previos a la disolución del Parlamento, este aprobó algunas leyes -que el Gobierno no promulgó- vinculadas a combatir la inseguridad. Es más, había otras (leyes) en las que el Gobierno y el Congreso no llegaron a tener un acuerdo y no fueron discutidas. En síntesis, podemos decir que la política de lucha contra la delincuencia es mala y va a seguir mal o peor”.

Luis Benavente, analista político

“Uno de los problemas fuertes del Perú es la delincuencia, la falta de seguridad ciudadana. Pero también, entre otros temas pendientes, está la reconstrucción. Con la disolución del Congreso esta situación no va a mejorar automáticamente. La decisión de disolver el Parlamento lo que hace, en términos prácticos, es retirar de la vitrina a figuras políticas, pero no va a haber una relación directa con la mejora del país. Más aún cuando se ha generado un entorno de incertidumbre”.