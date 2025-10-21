El próximo feriado en el país será el sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, una fecha para disfrutar en familia, planificar una breves vacaciones o participar en actividades religiosas que se organizan tanto en Lima como en provincias.

El Día de Todos los Santos es una solemnidad religiosa de la Iglesia católica que se celebra cada 1 de noviembre. En esta fecha se honra a todos los santos y mártires que dedicaron su vida a la fe cristiana, incluidos aquellos que no fueron canonizados oficialmente.

¿Cuánto es la remuneración en un feriado?

Los feriados calendarios son fechas especiales establecidas por ley, específicamente en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 713, Ley de Descansos Remunerados. Durante estas fechas, los trabajadores tienen el derecho legal de disfrutar de un día de descanso remunerado.

Los trabajadores en general perciben su remuneración ordinaria por el día feriado sin haber laborado y su pago es proporcional al número de días efectivamente laborados en la semana.

No obstante, el trabajo efectuado en día feriado, sin descanso sustitutorio, dará lugar al pago del feriado más la remuneración por el día laborado con una sobretasa de 100%.

Trabajos esenciales

Los puestos de trabajo que, por lo general, deben continuar operando para garantizar la prestación de servicios esenciales a la comunidad son los de salud, limpieza, electricidad, agua, transporte, seguridad, expendio de alimentos, entre otros.

Los empleadores que incumplan el pago adicional ni otorguen la compensación del descanso sustitutorio estarían cometiendo una infracción muy grave en materia de derechos laborales. Las multas, dependiendo del tipo de la empresa (micro, pequeña y no mype), pueden fluctuar entre S/1,058 a S/24,1 638.

¿Cuáles son los feriados que faltan celebrar el 2025

Diciembre:

Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Martes 9 de diciembre : Batalla de Ayacucho.

: Batalla de Ayacucho. Jueves 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

Cabe indicar que en el día declarado feriado, el trabajador debe descansar, sin afectar su remuneración. Pero en caso deba laborar, porque así lo establece su horario o las necesidades de la empresa, su empleador tiene dos opciones: brindarle un descanso en otra fecha; o efectuar el pago adicional de la remuneración, por el feriado trabajado.

En el caso del día no laborable para los trabajadores del sector público. Este personal deberá devolver las horas de ausencia durante las siguientes semanas, según lo que indique su Oficina de Recursos Humanos. Estos trabajadores recibirán su remuneración habitual, sin ninguna sobretasa.