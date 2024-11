Según la última evaluación PISA (2022) Estonia, Canadá, Finlandia, Irlanda y Corea presentan los mejores métodos educativos, con puntajes que -en casos muy particulares- están por encima del promedio.

Bajo ese contexto, ¿es posible aplicar estos mecanismos de enseñanza en el Perú? ¿requieren de una gran inversión?

Cuando hablamos de enseñanza alternativa e innovadora, muchas veces pensamos en el método Montessori, que se basa en la motivación como medio para el aprendizaje de los niños, adaptados a un ambiente que les permite hacer propuestas acompañados de un docente especializado.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo, nuevas filosofías se han aplicado en el mundo. Entre ellas las pedagogías Reggio Emilia, Waldorf, Pikler, entre otras. Si bien estas estrategias tienen algunas similitudes, es importante también conocer las diferencias.

LEA TAMBIÉN: Promulgan ley que autoriza el nombramiento de docentes en universidades públicas

Reggio Emilia

Es un estilo educativo en el cual el niño(a) es el/la protagonista de su propia educación, construyendo su aprendizaje de manera activa. Este aprendizaje se da a través de un enfoque socio-constructivo, en el cual el niño interactúa con sus compañeros, maestros, familia y comunidad para desarrollar conocimientos y habilidades.

La pedagogía Reggio Emilia es denominada por muchos especialistas como “pedagogía del asombro”, ya que sostiene que sin asombro y emoción, el aprendizaje no es posible. Se denomina al ambiente como “tercer educador”, preparado especialmente para incentivar al niño a experimentar y manipular los elementos que hay en él.

“Reggio Emilia es un estilo no rígido de enseñanza. Buscamos que el niño(a) sea protagonista de su propia educación. El docente es más como un guía, no está parado frente a los niños todo el día hablando y los chicos sentados en carpetas. Es una educación donde este docente se toma más como un guía que está ahí para guiar a los chicos y para que ellos piensen para ellos mismos y por eso también usamos lo que se llama de “tercer maestro” que es el mismo ambiente, el mismo salón que es parte, o sea, es un maestro más. Entonces cada día el chico entra un espacio donde va a encontrar su siguiente reto en su educación, va a encontrar sus intereses. No usamos muchas fichas, ni papeles, se usa lo que vemos. Un un salón de Reggio es mucha interacción, con cosas naturales, puede ser cosas como juegos y bloques, y todo es hecho pensado en ellos”, dice Daniel Kasnick, Head de Early Learning School (ELS) del Colegio Altair y referente del enfoque Reggio Emilia en el Perú.

Ejemplo de la metodología Reggio Emilia.

Canadá, Estados Unidos, Australia e Italia son algunos de los países en donde se aplica este método de enseñanza. “Lo vemos en países donde hay mucho pensamiento crítico, hay un desarrollo de país. Entonces, eso es justamente porque desde los primeros años de la vida uno ya uno está pensando por sí mismo, saben cómo enfrentar los retos y algo que usamos mucho es una frase es “aprender a aprender”, dice Daniel Kasnick.

¿Es posible aplicar en el Perú, o ya se aplica?

“En principio, es una enseñanza excepcional. Es difícil conocer cuántos colegios lo aplican aquí porque no existe una certificación. En el Colegio Altair, por ejemplo, aplicamos esta metodología. Desde los más chiquitos. En inicial ya están en este programa que exige mucho estos temas, por ejemplo, de inglés, de proyectos donde van a investigar los mismos chicos, entonces todo es un paquete. Es obviamente una inversión grande, pero también es la inversión en el desarrollo profesional que nosotros hacemos constantemente. Entonces, no es un paquete de libros que uno compra, o sea es una filosofía. En costos, uno puede implementarlo de una manera u otra, nosotros hemos invertido con todo en la filosofía, pero hay maneras de implementarlo desde lo que uno tiene”, consideró el especialista.

LEA TAMBIÉN: El APEC y la Educación

Waldorf y Pikler

La pedagogía Waldorf permite a los estudiantes ser autónomos en su proceso de aprendizaje, donde cada individuo contribuye al bienestar del grupo.

El objetivo de esta pedagogía, es conducir al alumno hacia un desarrollo equilibrado de su intelecto, su desarrollo afectivo-social y su desarrollo psicomotor. No se utilizan libros de texto, sino que los cuadernos de cada materia recogen lo que los niños han hecho y aprendido; y no hay notas para los niños durante la etapa primaria.

“Hay un alto grado de congruencia entre lo que el mundo exige de las personas y lo que se promueve en los alumnos Waldorf. La reproducción de conocimiento acabado tiene una importancia cada vez menor. Hoy en día se pueden aprobar la mayoría de los exámenes tan sólo con ayuda de un smartphone, si quiere que su hijo sea más inteligente que un smartphone, entonces tiene que aprender otras habilidades”, dijo Andreas Schleicher, director educativo de la OCDE y coordinador de los estudios PISA.

Método Waldorf aplicado en el mundo.

Por su parte, la pedagogía Pilker es un método para criar a los niños de forma alternativa y fomentando la libertad y el respeto a la autonomía de los más pequeños durante el proceso de aprendizaje, con el objetivo de que el niño o niña sea independiente y seguro.

Pedagogía Pickler aplicada en el mundo.

Se puede aplicar también en el hogar, según especialistas de la ONG Educo:

Colocando alfombras en el suelo que no se arruguen ni se deslicen para evitar que el niño o niña se resbale.

Otra buena idea es colocar colchones y juguetes adaptados a la edad de cada niño o niña sobre la alfombra u otro lugar en el que los niños y niñas estén cómodos y se puedan mover libremente.

Si tienes sofás o sillones puedes poner cajas pesadas que sirvan de escalones para que el niño y niña se pueda subir.

Evita muebles que limiten el movimiento como cunas, tronas o andadores, ya que intervienen en el proceso de desarrollo natural de los niños y niñas.

Elige juguetes como la pelota Pilker, que es una pelota que los niños y niñas pueden utilizar para lanzarla, hacerla rodar o introducir otros objetos dentro de ella.

SOBRE EL AUTOR Carlos Rosales Salas Escribo sobre política, economía y afines. Periodista con nueve años de experiencia en prensa escrita, radio y televisión.