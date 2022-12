Durante su primer entrevista en televisión, la presidenta de la República, Dina Boluarte, informó que ha conversado con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) para que se investiguen las muertes ocurridas en las protestas en varias regiones del país.

LEA TAMBIÉN: Más de 300 funcionarios fueron nombrados irregularmente en gobierno de Castillo

“La Fiscalía ya ha intervenido. Están haciendo las investigaciones pertinentes. Me he reunido con el jefe del Comando Fuerzas Armadas, con quien también hemos conversado para que se pueda investigar en el fuero militar. Yo creo que ninguna muerte es aceptada y, por cierto, me duele la muerte de las personas por esta violencia. Todas aquellas muertes tienen que ser investigadas”, indicó en entrevista con Cuarto Poder.

La jefa de Estado explicó que las manifestaciones se han realizado por cinco puntos políticos y ninguno de esos pedidos es por un tema social. Además, ante los reclamos de adelanto de elecciones, enfatizó que este proceso tiene un cronograma que tiene que ser respetado.

“Son puntos políticos que están planteando. Ninguna petición es social, como podría ser el tema del agua, la agricultura, mejores hospitales, mejores escuelas, mejores carreteras. No les importa ningún programa social”, puntualizó Boluarte Zegarra

“Están pidiendo adelanto de elecciones y ya les hemos dado. La población que está saliendo a las calles y está reclamando el adelanto de elecciones tiene que entender que hay un cronograma marcado por la ley, salirse de ese cronograma estaría generando un proceso electoral cargado de fraude, de ilicitud. Lo que no se quiere hacer. Tiene que ser dentro del programa legal y eso para que se pueda dar está en la cancha del Congreso”, agregó.

Asimismo, Dina Boluarte dijo que la Policía Nacional del Perú (PNP) es el primer anillo de contención frente a las protestas y que no hay uso de armas, excepto bombas lacrimógenas.

“La orden fue de bombas lacrimógenas y que ni siquiera usen perdigones de goma, que están autorizados por ley, en el entendido de que esas marchas iniciadas en Andahuaylas se iban a controlar de manera pacífica”, subrayó la mandataria.