La presidenta Dina Boluarte anunció hoy que los deportistas que obtengan medallas en los Juegos Paralímpicos París 2024 recibirán US$ 60,000 por una medalla de oro, US$ 50,000 por una medalla de plata y US$ 40,000 por una medalla de bronce.

“Los entrenadores de los medallistas recibirán el 30% del equivalente a la medalla que obtengan”, dijo la mandataria durante la ceremonia de despedida a los paratletas que representarán al país en estos juegos.

“Confiamos en que París 2024 será el escenario en el que demostrarán su fortaleza inquebrantable y su determinación. El pueblo peruano los acompañará, estaremos atentos a la TV gritando arriba Perú”, añadió.

La jefa de Estado dijo a la delegación de deportistas reunidos en Palacio de Gobierno que son la demostración de que los límites no existen, un claro ejemplo de resiliencia y la prueba fehaciente de que no hay obstáculos que no se pueda superar.

“Su participación en estos juegos paralímpicos es un logro que nos invita a soñar en grande, a desafiar los límites impuestos y a romper las barras. Su presencia en París 2024 es la voz de una nación que clama igualdad de oportunidades, inclusión y un mundo donde la diversidad sea celebrada como fuente de riqueza y aprendizaje”, refirió.

Preciso que el gobierno promueve la competencia deportiva con el Programa París 2024, que cobijó a los deportistas especiales desde los primeros meses del año, con la finalidad de promover la preparación y participación de todos los clasificados a los juegos paralímpica.

La mandataria entregó la bandera peruana a los deportistas Jorge Arcela y Pilar Jáuregui, los abanderados que presidirán la delegación peruana en París 2024.