La pandemia del COVID-19 permitió impulsar el desarrollo de los inventos peruanos más creativos para poder combatir al virus. De esta manera, en esta ocasión hemos recogido las experiencias de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

En ambos casos, los equipos han estado soportados por estudiantes y docentes de las casas de estudios, y parte de la clave en su desarrollo ha sido la contribución de las empresas privadas para llevar a su escalamiento industrial o producción en masa.

En este caso, presentamos 10 inventos e innovaciones impulsados desde las casas de estudios.

1. Oxigenador CONI

El Oxigenador “CONI” es un dispositivo de ventilación no invasivo casco CPAP de alto flujo, diseñado por un equipo de investigación liderado por José Luis Mantari Laureano con el apoyo de la empresa D+Imac Lab SAC; y cuenta con la autorización de fabricación y uso del Ministerio de Salud (Digemid).

Mediante este equipo se evita la sedación y la intubación endotraqueal que producen los ventiladores mecánicos a los pacientes.

José Luis Mantari dijo a Gestión que hasta el momento se ha distribuido más de 1,000 unidades a diferentes establecimientos de salud, y con este casco, que además tiene un equipo VentUNI, el paciente puede aprovechar mejor la presión de oxígeno, de esta manera puede elevar su saturación de oxígeno de 70 a 96, en un espacio de 10 a 30 min.

Indican que con la experiencia son capaces de producir 3,000 cascos CPAP al día, pero hasta el momento se han realizado entregas puntuales a las empresas que han donado y algunas ventas.

Antes de obtener la autorización de Digemid, tuvieron pedidos de Ecuador y 2,000 unidades de Chile, pero no se concretó por la falta de las autorizaciones.

El trabajo no se ha quedado ahí, sino que está en desarrollo el casco CPAP para que pueda trabajar con compresoras de aire en las postas médicas en el interior del país, además de elaborar dispositivos electrónicos para ver el flujo y presión de aire.

2. MASI: ventiladores mecánicos

El ventilador mecánico que la PUCP y cuatro empresas empezaron a construir en marzo, para luchar contra el COVID-19, pasó de ser un prototipo a fabricarse en masa, donándose las primeras unidades al Minsa.

El fin de semana hicieron las entregas e instalación de los equipos en los hospitales, comenta Benjamín Castañeda. Que tiene como reto la producción de ventiladores de alta gama.

Para este proyecto la PUCP logró una alianza con las empresas BREIN (el hub de innovación del grupo Breca), Diacsa, Zolid Design y Energy Automation Technologies se unieron para ver si era posible fabricarlos localmente.





Luego de cuatro semanas de trabajo, Castañeda y su equipo desarrollaron el primer prototipo de ventilador mecánico Masi. (PUCP)

3. Ventilador Mecánico FÉNIX

Se trata del desarrollo de un equipo de alta gama que fue autorizado y validado por la Digemid, el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Seguro Social de Salud (EsSalud).

Fue diseñado por ingenieros y estudiantes de la UNI, los laboratorios de investigación aeroespacial e internet de las cosas Smart Machines y Smart City del CTIC-UNI.

Forman parte del equipo: Jafet Daniel Santivañez Gutarra, que lo lidera, acompañado de Nilton Ramos Esteban, Jean Piere Cholan Llamoga, Ivan Alexander Rodriguez Romero, Michael Enrique Vera Panez, Mijael Yerson Sanchez Huamanyauri, Lider Ulises Valverde Huerta y Santiago Brañes Gallardo.

El equipo inicial fue desarrollado con el financiamiento de la empresa Footloose de Inversiones Rubins, además de Zytrust SA, Budge SAC mecánica de precisión, y el apoyo logístico de la UNI y ProUNI.

El equipo inicial tenía un costo que podría llegar desde US$ 15 mil a US$ 27 mil, pero en esta etapa están revisando los componentes, haciéndolo más amigable a los especialistas en la salud, y llegar a un costo estimado de US$ 10,000.

4. Ventilador con dos prototipos

Un equipo multidisciplinario liderado por Dante Elías, docente de la Sección Ingeniería Mecánica de la PUCP, desarrolló la primera etapa de un proyecto de ventilador mecánico pulmonar con funcionalidades de alta gama para pacientes adultos de COVID-19.

A fin de llevarlo a cabo, contó con el respaldo institucional y un estímulo económico inicial de la Universidad, así como un fondo de S/ 200,000, otorgado por Fondecyt, debido a que fue uno de los ganadores del concurso Proyectos especiales: respuesta al COVID-19.

De este proyecto surgieron dos prototipos: un ventilador pulmonar inteligente, realizado por un equipo que lidera Bruno Castillón; y un ventilador mecánico para pacientes de UCI, del cual Allan Flores es el responsable.

La diferencia principal entre ambos radica en que en el primero la compresora siempre está funcionando, mientras que en la solución de Flores se puede usar según se requiera.

5. Tela antiviral con nanopartículas

El proyecto desarrollado por los ingenieros de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) busca producir una tela con propiedades antivirales, es decir, capaz de inactivar al virus que causa el COVID-19, para ello han logrado su escalamiento en la industria textil.

En alianza con textil San Jacinto S.A planean elaborar telas con propiedades antimicrobianas y viricidas para evitar el contagio del COVID-19.

El líder del proyecto José Luis Solis Véliz, detalló a Gestión que se trata de nanopartículas de óxido de cobre y zinc, incorporadas a la tela de algodón por un proceso de impregnación, que podrían bloquear al virus SARS-CoV-2.

Tras unas pruebas iniciales en Brasil, ahora las someterá a un análisis en laboratorios de Estados Unidos o Alemania, donde ya se vienen realizando estas pruebas, de esta manera, una vez validadas, la empresa textil podrá fabricar estas telas con estas propiedades a gran escala. Para esta etapa han logrado un financiamiento de S/ 200 mil de Concytec.

El equipo no se ha quedado en esta fase, sino que ya analiza otras aplicaciones al cuero tradicional y al cuero de paiche para incorporar la aplicación de las nanopartículas.

El equipo está integrado por el físico José Luis Solís, jefe del Laboratorio de Materiales Funcionales, Eficiencia Energética y Energías Renovables de la Facultad de Ciencias de la UNI, Mónica Gómez (Facultad de Ciencias), Esmeralda Román y Cleny Villalba (Facultad de Ingeniería Química y Textil) y Carmen Uribe.

6. Radiofrecuencia para el tratamiento pulmonar

El equipo de investigadores peruanos de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), liderados por Fernando Valencia Amador, físico médico de la Facultad de Ciencias, ha desarrollado una tecnología con radiofrecuencia para el tratamiento pulmonar de pacientes con casos graves de COVID-19.

El innovador proyecto de los físicos médicos utiliza energía electromagnética que puede reducir selectivamente la acumulación de micro coágulos y edema pulmonar permitiendo la recuperación del paciente.

El prototipo utiliza una técnica no invasiva para el paciente. Se coloca el dispositivo al lado de los pulmones por fuera, y este genera un calentamiento de 38 o 39 grados, sin causar daño al cuerpo. El tiempo de la terapia no debe ser mayor a 40 minutos.

Además Fernando Valencia Amador, físico médico de la Facultad de Ciencias de la UNI, el proyecto cuenta con la colaboración de Walter Estrada López, vicerrector de Investigación de la UNI; Gustavo Sarria Bardales, Leonel Llacsa: y la colaboración del Ing. Edward Sayers, especialista en radiofrecuencia de los Estados Unidos.

7. Cámara desinfectante doméstica de ozono

Wálter Gonzales Arnao, como líder, junto a Juan Palacios Rojas, de la UNI, han desarrollo una cámara desinfectante doméstica de ozono, cuyo primer prototipo que lograron construir con el apoyo de la empresa privada fueron donados a diversas instituciones benéficas.

Con este proyecto ganaron el Concurso Especial “Patentes frente al COVID-19” realizado por el programa Patenta de Indecopi.

“El ozono es un desinfectante 3,000 veces más efectivo que el alcohol”, sostiene el investigador a Gestión, por ello considera que el producto ya no requiere ir a la lavadora ni usar productos químicos.

Cabe indicar que Walter Gonzales Arnao, es el ingeniero con más patentes en el Perú, con 110 solicitudes de patentes en su haber, registrados en Indecopi.

8. Protector de rostro y cabello

Walter Gonzales Arnao, y su equipo han trabajado también en un protector que integra una tapa boca, un protector de ojos y un protector de cabello conformando una sola unidad.

Es de material flexible elástico que se adhiere sobre la cabeza pasando por debajo de la nuca y ajustándose por debajo de las orejas.

9. Pulsera preventiva

En este caso el dispositivo vibra y suena cuando alguien se acerca demasiado, detecta fiebre, y además evita el acercamiento de la mano al rostro.

Las placas electrónicas son de bajo costo y de fácil acceso. Si bien está diseñado principalmente para personas con alguna discapacidad visual o auditiva, también puede ser utilizado por adultos mayores y niños.

10. Desinfectante de planta de los calzados

Con este proyecto se evitará el riesgo de infección. Se trata de una cápsula embebida en la suela del zapato que contiene un líquido desinfectante en la zona del talón. Al pisar fuerte, el sistema expulsará el líquido que finalmente limpiará la planta del calzado. De esta manera se estaría frenando la expansión del nuevo coronavirus, que causa el COVID-19.