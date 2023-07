El programa Punto Final denunció una serie de irregulariades en la elección de Manuel Castillo como superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), cargo que asumió en febrero pasado.

El dominical detalló que para dicha elección, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón, invitó a los 31 rectores de las universidades públicas a la elección de los dos representantes ante Sunedu. De acuerdo a la norma, en dicha votación solo pueden participan rectores, no encargados de rectorías ni vicerrectores.

De los 31 invitados, 19 rectores decidieron no asistir porque no estaban de acuerdo con la nueva ley del Congreso que elimina la meritocracia en la Sunedu. En este sentido, solo 9 rectores asistieron de manera presencial a la elección, uno de manera virtual y dos rectores encargados. En total fueron 12.

En aquella ocasión, con 8 votos eligieron al representante por Ica, Manuel Hernández García y con 7 votos al representante por Piura Manuel Castillo Venegas.

El rector de la Universidad Nacional La Agraria, Américo Guevara, dijo para el dominical que dicha elección fue irregular, pues para iniciar la votación se necesita la mitad más uno de los rectores.

“Si hay la mitad más uno instalamos, pero no había, no hubo mayoría con toda seguridad”, añadió Anselmo Magallanes, exrector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

Por su parte, Omar Vences, exrector de la Universidad Nacional de Piura, quien estuvo en la elección y votó, consideró que no fue legal que él también haya participado en estos comicios, pues no era el rector de la casa de estudios. Sin embargo, aclaró que en ese momento no sabía que era algo irregular.

“Hubiera sido mejor una nueva convocatoria con un quorum mayor (...) No había mayoría de universidades públicas”, añadió.

