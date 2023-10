La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar las gestiones necesarias, de manera célere, a fin de autorizar la transferencia de recursos a favor de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para el financiamiento de la implementación de estructuras de protección en las 22 quebradas priorizadas ubicadas en Lima Este.

Se trata de los distritos de Chosica, Santa Eulalia, Cieneguilla, Chaclacayo, Ricardo Palma, en Lima Metropolitana; y Palpa en Ica.

Sobre el particular, el jefe de la Oficina Defensorial de Lima Este, Manlio Álvarez, precisó que mediante el Decreto de Urgencia n.° 015-20231, se autorizó la transferencia de S/ 92 499.990 a favor de la ANA, para la elaboración de expedientes técnicos y la ejecución de intervenciones para la implementación de estructuras en salvaguarda de la población expuesta a riesgo alto y muy alto ante la ocurrencia de huaicos, ocasionados por lluvias intensas y el fenómeno El Niño.

No obstante, el citado monto fue revertido a favor de la reserva de contingencia del MEF, debido a unas observaciones en los estudios previos. L”a ANA ha presentado requerimientos y cumplido con las observaciones señaladas por el MEF, sin embargo, continúa congelado el proceso, impidiendo que se ejecuten las obras de protección (implementación de barreras dinámicas y diques)”, anotó.

“Es preciso señalar que de las 22 quebradas a intervenir, 21 cuentan con Código Único de Inversión según Inverte.Pe. No obstante, en tanto no se asignen recursos a la ANA no podrán ser intervenidas. Si no se toman medidas inmediatas es imposible proteger a la población ante las fuertes lluvias que se registren”, indicó Álvarez.

En esa línea, el representante de la Defensoría del Pueblo recordó al MEF que, según comunicado de la Enfen del 28 de septiembre, se estima que para el trimestre octubre-diciembre 2023 habrá temperaturas del aire por encima de lo normal a lo largo de la costa; y, lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa centro y sierra norte. Además que para el verano 2024, se presente el fenómeno El Niño.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo recuerda que luego de la ocurrencia de las lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos en los meses de marzo-abril de 2023, los cauces de los ríos y quebradas fueron colmatados, impidiendo que el agua discurra normalmente. “Por lo que urge ejecutar labores de limpieza y descolmatación en todos los puntos críticos y medidas de protección estructurales en las quebradas a través de la implementación de barreras dinámicas y diques” subrayó.