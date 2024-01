La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer la lista de las empresas de transporte público regular con mayor y menor número de infracciones cometidas por sus conductores durante el 2023.

La entidad señaló que a los vehículos de la Empresa de Transportes Santa Rosa de Lima S. A., que se moviliza entre Ventanilla y el Cercado de Lima, les impusieron 913 actas de los cuales 894 eran conformes y 19 no conformes (actas sancionadoras). Es decir, en el 2% de las intervenciones realizada por los fiscalizadores se detectó alguna falta.

Asimismo, a los vehículos de la empresa Consorcio Roma Internacional S. A., que traslada pasajeros entre Ventanilla y San Juan de Lurigancho, en 822 intervenciones se les impuso 799 actas conformes y 23 actas no conformes. En otras palabras, en el 3% de las intervenciones se detectó alguna infracción.

Las unidades de la Empresa de Transportes Santa Rosa de Lima S. A. (San Miguel – Ate) recibieron 248 actas conformes y 12 actas no conformes, mientras que los vehículos de Transportes Huáscar S. A. (San Martín de Porres - San Juan de Lurigancho) registraron 1669 actas conformes y 84 actas no conformes. En ambos casos, en el 5% de las intervenciones se registraron infracciones.

Un porcentaje similar tienen los buses de la Empresa de Transportes Nor Lima S. A. (Magdalena – Carabayllo) con 527 actas conformes y 28 actas no conformes, y la Empresa de Transportes El Carmen S. A. (San Miguel - San Juan de Lurigancho) con 290 actas conformes y 16 no conformes.

Por su parte, las unidades de la Empresa de Taxis y Transportes Easyway S. A. C. recibieron 189 actas conformes y se les impuso 12 actas no conformes, lo que significa que solo el 6% de los vehículos intervenidos cometieron alguna falta. Empresas con más infracciones

En la otra cara de la moneda se encuentra la empresa Holding Real Express (Callao - Villa María del Triunfo) cuyos vehículos cometieron 1,414 infracciones. Le sigue la empresa CTI Corporación S. A. C. (Pachacámac - La Punta) con 438 infracciones cometidas por sus conductores.

Completan la lista las unidades de la empresa Comunicación Integral Turismo e Inversiones Urano Tours S. A. (Ate – Chosica) con 296 infracciones, la Empresa de Transportes Señor del Mar S. A. (La Molina - La Punta) con 290 faltas, y la Empresa de Transportes Miraflores S. A. (Miraflores – Ate) con 218 infracciones.