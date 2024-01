Este miércoles, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash informó sobre el primer fallecimiento a causa de la Covid-19 en dicha región, iniciando el 2024. Sin embargo, esta noticia no fue la única, ya que la Gerencia Regional de Salud La Libertad (Grs LI) confirmó otra muerte por causa del mismo virus en Trujillo.

A través del comunicado que emitió la Diresa Áncash, el paciente fallecido, es un hombre de 43 años, quien ingresó al Hospital Víctor Ramos Guardia en Huaraz. En el documento no precisan más información sobre la víctima, tampoco si sufría de alguna comorbilidad o si tenía al día su vacunación contra la Covid-19.

En el caso de la persona que falleció en Trujillo, se detalló que corresponde a una mujer de 85 años que sufría hipertensión arterial y fibrosis pulmonar. En este caso, señalaron que la paciente no contaba con la vacuna bivalente.

Por su parte, la Diresa hizo un llamado a la población para continuar con la vacunación y así completar todas las dosis para estar protegidos ante el coronavirus.

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Neumología del Hospital Dos de Mayo atiende pacientes con Covid-19

Como se recuerda, regiones como Lima, Ica, La Libertad y Piura presentan un aumento en el número de casos de Covid-19. Según el Ministerio de Salud (Minsa), en un período comprendido entre la Semana Epidemiológica 45 y la 48, se detectaron entre 616 y 799 nuevos casos del virus.

CMP exhorta a la población a vacunarse

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, señaló esta mañana la importancia de que las personas puedan completar su esquema de vacunación contra la Covid-19, sobre todo ante el aumento de pacientes con este virus.

“Eso se debe a varios factores. Primero, la gente no quiere vacunarse, que de acuerdo al Ministerio de Salud tenía una meta bastante alta, pero no llega siquiera a tres millones de personas, sobre todo las personas de riesgo, (...) lo segundo es de que los centros de salud que han querido hacer las pruebas no hay material suficiente tanto en Seguridad Social como en el Ministerio. Entonces, invocamos a la población que vaya a vacunarse”, dijo.

Raúl Urquizo precisó que otra infección respiratoria en esta época es la influenza, cuya sepa cambia cada año. Por esta razón, afirmó, es necesario vacunarse todos los años.

Paciente con Covid-19 en hospital de Lima FOTOS: GONZALO CîRDOVA/ GEC

“Como los signos y síntomas (de influenza y Covid-19) son muy parecidos: resfrío, dolor de cabeza y fiebre. Uno dice ‘es un resfrío’ y realmente puede ser la Covid-19. Entonces la recomendación que estamos dando como Colegio es primero vacunarse”, dijo.

“Una dosis, que es la bivalente, que cubre unos meses de protección. Lo segundo, si uno no sabe si es influencia o qué, usar mascarilla, así sea en la casa, ventilación, y evitar aglomeración de gente, sobre todo en los buses donde la contaminación es mayor. Ante la duda que vayan a un centro de salud”, expresó.

