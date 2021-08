Esta mañana se inauguró la nueva planta criogénica de oxígeno medicinal de 20 toneladas, en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza (Cercado de Lima), como parte de las acciones que viene tomando el sector Salud ante una probable tercera ola de la pandemia del COVID-19.

Se trata de un isotanque de 20 toneladas de oxígeno líquido capaz de almacenar hasta 11 millones de metros cúbicos de este recurso medicinal al año. Con la Central de Oxígeno “Respira Loayza”, recientemente adquirida por el citado establecimiento de salud, ahora se cuenta con 5 plantas de oxígeno.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró la provisión de oxígeno medicinal para la posible llegada de la tercera ola pandémica y se encuentra negociando la adquisición de vacunas contra la COVID-19 para el próximo año.

“El gobierno se ha planteado tener, en el más breve plazo, estas plantas criogénicas en el país. Necesitamos este tipo de plantas para tener la provisión de oxígeno que necesitan las cánulas de alto flujo, y así evitar que muchos pacientes pasen a la unidad de cuidados intensivos. Hay cuatro plantas criogénicas que están en marcha”, indicó.

Asimismo, el titular del sector Salud manifestó que próximamente se contará con 32 plantas de oxígeno medicinal adicionales a las 332 que ya están operativas a nivel nacional. “La provisión de oxígeno está en relación con el análisis, evaluación que tenemos que hacer en cada región de cómo estamos preparados para una eventual tercera ola”, dijo.

El jefe de Estado que participó en la inauguración saludó la iniciativa de incrementar la capacidad de flujo de oxígeno, preparándose para una probable tercera ola del coronavirus. Aseveró que el oxígeno será un derecho del pueblo y enfatizó que no se puede seguir traficando con la salud del país.

“Hoy vamos a romper el monopolio del oxígeno que será un derecho del pueblo, no se puede seguir traficando con la salud del pueblo peruano […] no voy a entretenerme en los temas políticos que son del pasado, he venido para ofrendar hasta la vida, pero no voy a permitir, que por la salud, la educación y alimentación de las personas se siga robando al país”, expresó durante su discurso.

Por su parte, el doctor Juan Carlos Velasco Guerrero, Director General del Hospital Loayza, precisó que este nosocomio es uno de los más grandes del país, y que la capacidad de almacenamiento de esta planta criogénica cubre la necesidad de oxígeno de las diferentes áreas de este centro de salud.

El presidente @PedroCastilloTe, junto con el ministro de Salud, @HCevallosFlores; y el director general del Hospital Loayza, Juan Carlos Velasco; inauguró la central de oxígeno "Respira Loayza", que cubrirá la necesidad de oxígeno para las diversas áreas de este centro de salud. pic.twitter.com/VRxNgefViC — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 20, 2021





VIDEO RECOMENDADO

Si bien los casos y muertes por COVID-19 a nivel nacional se mantienen por ahora en niveles bajos, el Ministerio de Salud estima que en los próximos meses inicie una tercera ola del coronavirus. Entérate de todos los detalles en el siguiente video.