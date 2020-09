Ante el anuncio sobre que la Fase 4 de la reactivación económica empezaría en octubre, el vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, advirtió que la operación de bares, discotecas, cines y fútbol podrían generar el incremento de casos de contagio del nuevo coronavirus.

Reiteró que pese a que se ha reportado una disminución de contagios aún se debe tener cautela con las acciones tomadas en pleno estado de emergencia por el COVID-19 en el país para evitar un segundo rebrote.

“Estamos con un leve descenso y el panorama que se viene todavía es preocupante porque en Lima solo el 25% al 30% solo se ha infectado [de COVID-19] y si bien la tendencia es hacia la baja en estas semanas hay todavía 75% de gente que puede enfermarse en estos meses o el próximo año. Entonces, bajar la guardia no significa que la cosa es más suave”, indicó en entrevista con 90 Matinal en Latina.

“Diría que ahora es más peligrosa porque al aperturarse muchos aspectos de la economía hay marcha de contagio. Es decir, no me opongo a cerrar la economía, pero no bares, no discotecas, no fútbol, no cines porque obviamente son focos que pueden aumentar la tasa de infectados”, detalló Maguiña.

Asimismo, el infectólogo señaló que en la capital aún no culmina el primer brote de contagios de coronavirus y que en otras regiones puede ocurrir un segundo brote. En ese sentido, reiteró su exhortación a la ciudadanía a no bajar la guardia al sostener que la llegada de la vacuna contra el COVID-19 va demorar.

“En Lima todavía no ha terminado de controlar el primer brote. Tenemos que esperar un mes más. Octubre o noviembre, pero en Loreto y Lambayeque puede darse en cualquier momento porque ellos ya pasaron el primer brote y eso pasa en países donde aparentemente se había controlado y miren lo de España, lo de Italia. Hay que aprender las lecciones de otros países. La gente piensa en la vacuna como si va a estar a la vuelta de la esquina, va a demorar. Hay que decirlo. La ciencia nos ha enseñado que no es fácil obtener una vacuna”, manifestó.

“La tendencia es lenta e importante, pero todavía no hemos terminado de controlar el primer brote que ojalá se controle a fines de mes. No me confío en las cifras porque nos ha dado muchas veces sorpresas esta pandemia en el Perú”, añadió.

Respecto a la reactivación de vuelos internacionales, Maguiña consideró que no debe aprobarse el ingreso de ciudadanos provenientes de países que aún no controlan sus cifras frente al COVID-19.

“Si la tendencia es a la baja podrían reabrise algunos aeropuertos con países no contaminados. Brasil sería peligroso o España. Se debe reabrir en función de qué países están controlados la pandemia. Igual con el turismo interno en el Perú. Lugares donde estamos controlados podrían abrirse de manera paulatina. Pero abrirse de manera brusca me parece incorrecto y eso es lo que se debe evaluar en función de la tendencia. Imagínese si hay un rebrote en Loreto o Lambayeque ese es un tema del día del día. Las decisiones no deben darse por decreto o por semana sino en función a la tendencia”, finalizó.