Entre el sábado y el domingo se confirmaron 535 nuevos casos. Se trata del mayor avance del coronavirus desde que este apareció en el país el 6 de marzo.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), la cifra de contagiados llegó a 2,281.

Y tal como lo anunció el propio Martín Vizcarra, la semana pasada, los casos se duplican cada cinco días. El 30 de marzo había 1,065 personas infectadas.

Asimismo, el Minsa informó que la cifra de víctimas mortales se elevó 83.

¿La cuarentena terminará el 12 de abril o se evalúa extenderla?

Todos los días se evalúa extenderla. Por sentido común, habrá un día en la que la cuarentena se va a tener que acabar, pero esto es progresivo.

¿Hasta cuándo estarán cerradas las fronteras?

Aún no sabemos. El cierre de las fronteras será lo último que se levante. Luego, no podrán funcionar lugares de concentración masiva como los estadios. Tampoco podrán abrir las discotecas, los bares y no habrá conciertos. Otras modificaciones será el trabajo, este puede ser por turnos o puede ser que el teletrabajo entre con más fuerza. El comercio tiene que regresar más rápido, entonces hay que darle facilidades al retorno de la economía. Entonces va a ser escalonado (el retorno al trabajo).

¿Qué rubros son los que volverán a trabajar?

Estamos preparándonos como Salud para que el día siguiente del levantamiento de la cuarentena seamos uno de los primeros sectores en salir abriendo nuestras puertas. Es probable que en algunos pasos nos equivoquemos, lo ha hecho China. Cuando China terminó su larga cuarentena ya no tenía casos, abrió sus fronteras para que permitan el retorno de miles de chinos, regresaron y se les encendió la epidemia. Tuvieron que volver a cerrar. Entonces, va a haber mucho ensayo-error en el camino.

Entonces, ¿esto implica que el sector turismo será el último en trabajar, pues las fronteras seguirán cerradas?

Correcto, así es.

Habló sobre el teletrabajo. ¿El Gobierno va a emitir normas recomendando esta modalidad a las empresas para que cierta cantidad de trabajadores laboren desde casa?

Claro. En el ministerio ya no pueden entrar la misma cantidad de gente que había antes del inicio de la epidemia, entonces tenemos que dividir el espacio porque no vamos a alcanzar en el mismo. Entonces, de repente, vamos a tener que usar medidas de esas características en el teletrabajo y trabajo presencial.

Lima es la zona con más contagios, ¿qué otras regiones le preocupa al Minsa?

En general, la costa norte y Loreto son las que nos preocupan más ahora.

¿Cuántas camas UCI hay en el país?

Camas UCI para coronavirus son 276 en este momento. Y en una semana debemos superar las 400 y en 10 días debemos llegar a las 500.

¿Cuáles son las regiones donde hay menos camas UCI?

Moquegua, Cajamarca, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica y Puno.

¿Cuántos son los pacientes dados de alta en total?

Tenemos dos altas. Las altas de los pacientes que han sido hospitalizados y las altas epidemiológicas.

¿A qué se refiere con las altas epidemiológicas?

Son aquellas personas que dieron positivo y se quedaron en su casa en observación y no necesitan hospitalización. Esos superan los 600. Mientras que entre los que necesitaron hospitalización y eran positivos ya se dio de alta a más de 100. A esos se les manda a su casa porque ya no necesitan estar hospitalizados y continúan su supervisión.

¿Una persona dada de alta ya no se contagiará de nuevo?

No tenemos la menor idea porque esta enfermedad es nueva en el planeta. Lo que conocemos de este virus solo tiene 90 días.

¿Quedan totalmente sanos?

Quizás pasarán décadas para saber si el virus produce algo que no sabemos.

¿Por qué se dan más casos en hombres que en mujeres?

Es una buena pregunta que yo también me la hago. Es igual por qué los abuelitos o los mayores de 60 se mueren o ningún niño se muere.

Un joven de 26 años con obesidad falleció…

Sí, el virus muta, va cambiando. El virus del Perú ha sido identificado su genoma hace dos días y tiene tres mutaciones a comparación del virus de Europa que es de donde llegó el virus al Perú. Entonces, el virus peruano no es el mismo que el virus europeo y el virus europeo no es igual que el virus asiático.

¿Las personas asintomáticas muestran recién sus primeros síntomas en los 15 días de incubación del virus o es que nunca muestran síntomas?

Si son asintomáticos, y permanecen asintomáticos, es probable que nunca sepamos si tienen síntomas.

Es decir, uno puede seguir contagiando a lo demás pese a nunca presente síntomas…

Sí, es correcto.

¿Cuándo disminuirá la curva de contagios?

Esperamos que en nueve días llegue a su punto máximo. Actualmente el grueso de casos se duplica cada cinco días. Nosotros queremos ahora llevarlo para que el grueso de casos se duplique cada 10 días.

La Contraloría emitió un informe en la que detecta un perjuicio por S/ 4.3 millones del Minsa en compras de mascarillas. ¿Algo se hizo mal?

No. Nosotros hemos recibido el documento, lo estamos estudiando y nos pronunciaremos entre hoy y mañana cuando lo terminemos de revisar y tengamos la respuesta.

“Mientras no aparezca la vacuna contra el covid-19, no podremos ir al estadio”

El ministro de Salud, Víctor Zamora, indicó a Gestión que luego del 12 de abril –día en el que termina la cuarentena– los lugares de concentración masiva de personas, como los estadios, no funcionarán, con el fin de evitar el brote del coronavirus en el país.

Zamora se mostró apenado porque con la propagación del covid-19 se ha privado de ir al estadio junto a su hijo y así poder celebrar algún gol con la hinchada de Universitario de Deportes. Afirmó que no lo podrá disfrutar hasta que aparezca una vacuna contra el virus.

“A mí me gusta ir al estadio con mi hijo, pero ahora con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol de la ‘U’ sin abrazarme con la multitud. Acá, mientras que no aparezca la vacuna, esas cosas no podremos hacer”, manifestó en entrevista a “Reporte Semanal”. Subrayó que las restricciones de aislamiento social impuestas por el Gobierno no culminarán el próximo 12 de abril, sino que seguirán manteniéndose este 2020.

“Estas medidas de aislamiento social no acabarán el día 12, sino seguirán todo el año, pero de manera gradual”, apuntó.

