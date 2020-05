El ministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que no pueden permitir que las personas se aglomeren en los centros de abasto, como mercados y supermercados, debido a que podrían convertirse en espacios de contagio del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Ya no podemos tener mercados donde la gente se apelotona, donde la distancia social no está garantizada, donde no se toma la temperatura, donde no se ingresa con mascarilla, donde no hay un lugar para lavarse las manos, donde no se usa los guantes. Esos mercados ya no pueden seguir operando en el futuro”, afirmó.

Cabe indicar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, informó esta semana que en el mercado de Caquetá (San Martín de Porres) 163 comerciantes dieron positivo en la prueba de diagnóstico de COVID-19, mientras que en el Mercado San Felipe de Surquillo se registró un total de 261 casos positivos.

En otro momento, Zamora informó que ante el incremento de casos de COVID-19 en el país, su cartera conjuntamente con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa está modificando su estrategia.

En esa línea, indicó que el objetivo de los esfuerzos del Ejecutivo es controlar las diferentes rutas de acceso a las regiones, pues en algunas zonas del país se están habilitando “rutas informales”, aumentándose los contagios.