La presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), María Jara, sostuvo que si la cuarentena, medida decretada por el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19, culmina este domingo 24 de mayo, se ampliará la oferta de transporte urbano para cumplir con la demanda de los usuarios.

“Se levante o no la cuarentena, aquí debe haber distanciamiento social sí o sí dentro de las unidades y fuera de ellas. Para ello, la ATU va a ampliar la oferta de transporte urbano, en este momento tenemos una restricción de salida del 50% de unidades, van a salir todas, pero van a salir de una manera ordenada”, indicó en diálogo con Canal N.

“Le estamos pidiendo a las personas que, si usted no tiene que salir de su casa, no salga. Eso no va a cambiar. Lo siguiente es que, por favor, no salga en horario punta, sino salga por ejemplo entre las 10 a.m. y 3 p.m.”, agregó la funcionaria.

Asimismo, con la finalidad de reducir los riesgos de contagio de COVID-19, la ATU entregó, desde hoy, mascarillas a los operadores (conductores, conductores-cobradores y cobradores) del transporte urbano.

María Jara comentó que en total se entregarán 325.786 mascarillas a 162.893 operadores. “En una primera etapa se entregará las mascarillas a los operadores del transporte regular y luego, iniciaremos una segunda etapa para quienes brindan servicio de taxi”, detalló.

“Estas mascarillas de tela cumplen con todos los requerimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y permitirá que nuestros conductores y cobradores no se expongan ni expongan a los usuarios”, finalizó.