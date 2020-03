El ministro de Salud, Víctor Zamora, informó que las pruebas moleculares, que permiten confirmar si una persona está infectada con coronavirus (COVID-19), tienen un costo de S/200 cada una. En esa línea, señaló que es importante hacer un buen uso de estas.

“Cada prueba molecular tiene un costo de S/200, si hacemos 1,000 pruebas ya son 200 mil soles. Es una prueba compleja, no es sencilla y se necesita de un equipo de personas con gran entrenamiento para tomar las muestras”, sostuvo en entrevista a RPP Noticias.

En esa línea, explicó que en tiempos “de paz” cuando se va a un laboratorio a hacerse este tipo de prueba, el profesional tiene más tiempo para tomar una buena muestra y procesarla con tranquilidad.

“Estos días no son de tranquilidad, nuestros equipos salen a las casas, toman las muestras, van a los laboratorios y sino son bien tomadas se perdió el dinero. Sin embargo, eso no significa que no se haga un esfuerzo para que a todos se les realice la prueba molecular”, aseguró el titular del Minsa.

Por otro lado, reconoció que Perú no tiene la capacidad para procesar pruebas moleculares al nivel de países como Corea del Sur, España, Alemania, Singapur o China, donde se procesan entre 80 mil a 100 mil muestras diarias.

“Ellos tienen un sistema de salud mucho más desarrollado que el nuestro, nosotros tenemos una capacidad limitada tanto en recursos financieros y tecnológicos para recurrir a toda la población”, señaló.

Asimismo, precisó que comprar pruebas moleculares actualmente en el mercado internacional es algo “salvaje” ya que hay más de 200 países intentando adquirirlas. Además, indicó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado lunes “prácticamente el embargo de todo el material que sirva para atender los casos de coronavirus en su país”.