Los laboratorios del país se encuentran en la capacidad de producir sus propios reactivos para el diagnóstico del coronavirus, sin embargo requerirían del respaldo del Estado peruano para hacerlo a la escala que la situación demanda, aseguró el ex jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Ernesto Bustamante.

“Esto es solo bioquímica y los reactivos se podrían producir en cualquier laboratorio que cuente con certificación de buenas prácticas. En el Perú hay por lo menos 10 laboratorios que podrían producir estas pruebas. Podrían hacerlo a escala industrial, producir unas 10,000 o 20,000 pruebas por día, por laboratorio, eso es posible”, dijo a Gestion.pe.

En su opinión, convendría que por ahora el país importe los kits de diagnóstico que se requieran, pero que, a la vez, se prepare para fabricar sus propias pruebas moleculares de diagnóstico, ante la enorme competencia entre los países para adquirirlos en el mercado internacional y la posibilidad de que la pandemia se prolongue por varios meses más.

Según señaló, los procedimientos para la elaboración de los kits son de conocimiento público y los insumos no escasean en el mercado mundial.

“Debido a las leyes actuales, no convendría que el INS fabrique estas pruebas, sino el sector privado. No se va a violar ninguna patente. Por eso hay muchos países que producen sus propios reactivos. En los laboratorios se han acostumbrado a utilizar kits porque les ahorra tiempo, pero antes cada laboratorio elaboraba sus propios reactivos”, manifestó el también ex decano nacional del Colegio de Biólogos del Perú.

Cada uno de los mencionados kits reúne los reactivos que se requiere para el diagnóstico de un paciente con coronavirus. Los que utiliza el Perú son importados desde China, Estados Unidos o Suiza.

No obstante, el presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, Augusto Tarazona, declaró al portal Ojo Público, días atrás, que el país no puede producir sus propias pruebas de diagnóstico, porque “los reactivos son pedacitos de virus procesados en laboratorios de alta tecnología, que no tenemos”.

Al respecto, Bustamante sostuvo que para la elaboración de dichos reactivos solo se necesita la solución de ciertos compuestos químicos, que no requiere de tecnología ajena a los laboratorios peruanos.

Respaldo estatal

Por otro lado, Bustamante Donayre considera que los laboratorios necesitan un compromiso de compra del Estado peruano, para empezar a producir los reactivos, como ha ocurrido en países como Corea del Sur.

“Los laboratorios tienen dificultades para venderle al Estado, porque no están en el Registro Nacional de Proveedores o porque les piden una carta fianza y hay empresas que no tienen las espaldas financieras para obtenerla. Se necesita incentivar a las compañías famarcéuticas, decirles ‘yo te apoyo’”, sostuvo.

A inicios de este mes, un país vecino como Uruguay empezó a utilizar sus propias pruebas de diagnóstico, desarrolladas por investigadores de la sede de Montevideo del Instituto Pasteur y de la Universidad de la República.





