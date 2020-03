Ernesto Bustamante, exdirector del Instituto Nacionald de Salud (INS) del Ministerio de Salud, cuestionó la compra de pruebas de diagnóstico rápido para detectar coronavirus. Señaló que este insumo adquirido por el Gobierno y proveniente de Shangai (China), no detecta el Covid-19 a tiempo por lo que los resultados que revele serán ajenos a la realidad.

En entrevista con Canal N, indicó que el proceso de toma de estas pruebas de descarte del nuevo coronavirus es de quince minutos aproximadamente, pero existe una ventana (entre tres y siete días) en la que el paciente puede arrojar positivo luego de un primer resultado negativo. En ese sentido, Bustamante manifestó que la población vulnerable sería la más afectada.

Añadió que no conoce los términos de la adquisición de pruebas rápidas. Pero indicó que esta compra (lote de 330 mil) se puede dar marcha atrás.

“Esas pruebas que están llegando de China, en realidad no son pruebas rápidas. Es rápida en cuanto solo toma 15 minutos poderlas realizar. Estas son pruebas de sangre no de hisopado, pero el problema no es que detecte el virus sino anticuerpos contra el virus. Eso quiere decir que cuando sale un positivo ya será muy tarde porque ya habrán pasado días y ya se contagió a todos sus contactos. Y si es negativo aún se está en el periodo ventana”, refirió.

“No conozco los términos de la compra, pero lo que se hace se deshace. Estas pruebas van a generar mucha frustración a la población porque van a generar resultados negativos que son falsos negativos”, agregó.

El extitular del INS señaló que estas pruebas de descarte de coronavirus compradas por el Gobierno tienen un precio alto porque recién han salido al mercado. Planteó como solución que se adquieran reactivos moleculares y se usen equipos que existen en algunos hospitales, clínicas y universidades de todo el país para realizar este proceso.

“(Estos equipos) están en las universidades de Lima y provincia. Hay 100 equipos PCR que no se están usando, y otros si se usan se deberían poner en buen uso en el INS, hospitales regionales por clínicas y EsSalud, comprando reactivos moleculares. Lo que se tiene que hacer es la técnica molecular que es lo se estudia en el mundo. No se están estudiando anticuerpos. Los anticuerpos son para hacer test históricos, estudios de retrospectiva, epidemiología del pasado. Nosotros queremos epidemiología del presente. Aún estamos a tiempo de corregir lo andado y no comprar aquello que podrá generar una confusión social cuando reciban resultados negativos cuando en realidad son positivos”, acotó.

Otra medida recomendada por Bustamente es adquirir nuevos equipos que son utilizados en Corea. “Ahí usan las pruebas moleculares y no usan las máquinas de PCR que se están usando en el Perú, sino que utilizan equipos automatizados robóticos que son capaces de hacer 2 mil pruebas por equipo. Sería comprar cinco de esos equipos y listo. Esos equipos se compran en ebay hasta en Alibaba.com o sea, si no tenemos acceso al menos usar los equipos que hay en las universidades. No serán igual, pero aportarían”, dijo.

“La intención es buena (del Gobierno), pero no se está comprando la prueba rápida correcta. Esta no va a hacer una detección temprana sino tardía y eso es malo para la población vulnerable porque no tienen capacidad de generar anticuerpos y su respuesta inmune será lenta y va a impedir que haya una positividad en un momento adecuado”, finalizó.

El Minsa informó esta mañana que se elevó a 7 la cifra de fallecidos por coronavirus. Se trata de un hombre de 38 años con obesidad prexistente, quien tuvo antecedentes de contacto laboral con una persona positiva de COVID-19 en Canadá, y una mujer de 66 años que retornó de España.