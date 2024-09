La Contraloría General de la República advirtió algunas situaciones adversas sobre la atención a los pacientes pediátricos en el Departamento de Investigación, Docencia y Atención en Diagnóstico por Imágenes del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), ubicado en el distrito de Breña. Encontraron equipos de rayos X inoperativos, falta de médicos radiólogos, salas del servicio de radiografía usadas como almacenes y personal tecnólogo con licencias vencidas o en trámite.

Mediante el Informe de Visita de Control N° 029-2024-OCI/INSN/3753-SVC, se dio a conocer los resultados de la supervisión al servicio de atención a pacientes pediátricos, así como el equipamiento y condiciones de la infraestructura del citado Departamento en el Hospital del Niño, encargado de investigar, atender y ofrecer docencia en apoyo al diagnóstico mediante imágenes y radiología.

Una de las situaciones expuestas son los seis equipos fijos de rayos X inoperativos y sin reparación, lo que ha generado que se usen equipos rodables para la prestación del servicio, los cuales tienen como función principal la realización de procedimientos de forma eventual o de emergencia; sin embargo, su uso continuo en jornadas diarias completas, acortaría su vida útil. Adicional a ello, este mayor desgaste del equipo podría comprometer la calidad de la placa radiológica tomada y la realización de otros procedimientos posteriores.

Estos equipos radiológicos reportados como inoperativos representan casi un tercio del total de equipos, y su estado podría generar demoras en la atención de los pacientes pediátricos. Es por ello que la comisión de control solicitó información sobre su reparación, la cual está programada para los meses de junio, octubre y diciembre de 2024, según el cronograma de mantenimiento preventivo de equipos del Departamento de Diagnóstico por Imágenes.

Otro de los hechos evidenciados es el uso de las salas del servicio de rayos X como almacén de equipos médicos inoperativos y otros materiales. Por ejemplo, en la Sala N° 5, ubicada en el primer piso del servicio de Rayos X del Departamento, se encontraron un equipo fijo y dos equipos rodables de rayos X inoperativos. Dichos equipos cuentan con varios años de inoperatividad, fueron dados de baja y están a la espera de ser retirados del INSN Breña. Además, hallaron varias cajas que contenían ramas, base del árbol de navidad y estrella luminosa, según sus etiquetas, entre otras sin rótulo.

Asimismo, en la Sala N° 2 ubicada en el sótano del Servicio de Radiodiagnóstico, almacenan otros equipos de oficina como una impresora para los informes de rayos X inoperativa, computadoras en desuso y mandilones de plomo con moho en malas condiciones. Al no encontrarse operativas todas las salas, se genera un retraso en la atención, además de la afluencia de pacientes en espera y afectación en la calidad del servicio brindado.

Falta de radiólogos

Entre otro de los hechos detectados, la Contraloría advirtió la falta de médicos radiólogos, lo cual podría afectar el servicio que brinda el INSN de Breña. Se conoció que el Departamento de Diagnóstico por Imágenes viene solicitando desde el mes de enero del 2024 la contratación de médicos radiólogos, para que emitan los informes que se encuentren pendientes; sin embargo, a la fecha no se ha realizado dicha contratación. Lo evidenciado afecta la capacidad para manejar la alta demanda de solicitudes llegando así a una acumulación de estudios sin informar, lo que compromete la calidad del servicio y pone en riesgo la atención oportuna y efectiva de los pacientes pediátricos.

Alertaron también que cinco tecnólogos médicos no cuentan con la licencia otorgada por la OTAN (Oficina Técnica de la Autoridad Nacional) del Instituto Peruano de Energía Nuclear, como lo exige la Ley de regulación del uso de fuente de radiación ionizante. La situación expuesta genera el riesgo de que no apliquen los protocolos de protección radiológica para sí mismos y para los pacientes pediátricos; y que no cuenten con el conocimiento y destreza para utilizar los equipos radiológicos, y evitar su posible deterioro y pérdida de la vida útil.

Vale recalcar que el INSN Breña tiene Categoría III-2 al tratarse de un establecimiento de salud de atención especializada en el campo clínico y quirúrgico de pediatría, alcanzando el máximo nivel de atención y capacidad resolutiva en esta especialidad médica. Es así que la Contraloría puso en conocimiento de la entidad las situaciones adversas identificadas para que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan.