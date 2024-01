La Contraloría General de la República alertó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que parte de la maquinaria pesada que fue adquirida para labores de limpieza y descolmatación en siete regiones declaradas en emergencia ante la posible llegada del Fenómeno El Niño (FEN), no cuenta con la documentación necesaria para transitar o no tienen pólizas de seguro que permitan protegerlos ante cualquier siniestro.

Mediante el Decreto de Urgencia N° 015-2023 se dictaron medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, que permitan a la ANA intervenir de manera inmediata en los departamentos de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Tumbes e Ica, los cuales fueron declarados en estado de emergencia por peligro inminente la posible llegada del Fenómeno El Niño.

Como parte de tales medidas, se autorizó una transferencia presupuestal de S/ 975′ 851, 279 a favor de la ANA, con la finalidad de, entre otros, adquirir maquinarias, vehículos, equipos, insumos y servicios para la ejecución de labores directas de preparación y respuesta destinada a reducir los riesgos, vulnerabilidades, daños o impacto en los departamentos declarados en estado de emergencia.

Respecto a la adquisición de maquinaria, el plan de intervenciones del ANA ante la probable ocurrencia del FEN 2023 - 2024 contempla la adquisición de 253 unidades de maquinaria, unidades vehiculares y equipos por un valor estimado de S/ 247 352 432. Entre la maquinaria que será adquirida figuran 57 tractores sobre orugas (bulldozer), 26 excavadoras hidráulicas sobre orugas, 22 cargadores frontales sobre llantas, 86 camiones volquete, entre otros.

Según el Informe de Control Concurrente N° 038-2023-OCI/5740-SCC, cuyo período de evaluación fue del 23 de noviembre al 1 de diciembre del presente año, advirtió que han pasado más de 30 días desde que la ANA recibió cinco camiones semi remolque cama baja y dichos bienes aún no cuentan con documentos tales como tarjeta de propiedad, placas de rodaje y el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), para que puedan transitar y ejecutar trabajos en el marco del Decreto de Urgencia N° 015-2023.

Esta situación podría ocasionar la dilación en el funcionamiento y puesta en servicio de los cinco camiones adquiridos, los cuales son importantes para trasladar la maquinaria pesada que serán usadas para los trabajos de limpieza y descolmatación de las zonas de riesgo ante el FEN.

El segundo riesgo alertado por la Contraloría es que la unidad ejecutora de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos de la ANA no viene cautelando que 29 de un total de 58 maquinarias recibidas al 30 de noviembre, cuenten con sus respectivas pólizas de seguro.

Entre la maquinaria sin seguros figuran 12 tractores sobre orugas, 10 excavadoras hidráulicas sobre orugas y 7 cargadores frontales sobre ruedas, las cuales están distribuidas en regiones como Lima, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Ica y Piura. Este hecho pone en riesgo que las 29 maquinarias se encuentren desprotegidas ante eventuales siniestros que pudieran comprometer su operatividad y funcionamiento.

Registro de compra de maquinarias en SIAF

La tercera alerta emitida por la Contraloría es que la unidad de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos está registrando en el Sistema de Integrado de Administración (SIAF) la fase de devengado de maquinarias que aún no han sido recibidas por la entidad.

Al 30 de noviembre de 2023, la ANA había recepcionado un total de 58 unidades de maquinaria: 22 tractores sobre orugas, 23 excavadoras hidráulicas sobre orugas, 8 cargadores frontales sobre ruedas y 5 camiones semi remolque cama baja, por un importe de S/ 106 645 706. Sin embargo, la unidad ejecutora de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos efectuó la fase de devengado de un total de 90 bienes por un total S/ 171 190 170, es decir, se incluyeron 32 bienes que, a dicha fecha, no habían sido recibidos por la entidad.

Este hecho genera el riesgo de reconocimiento y obligación de pago por bienes que no han sido recepcionados, así como la falta de transparencia de la ejecución del gasto del presupuesto otorgados en el marco del Decreto de Urgencia N° 015-2023.

A esto se suma que el registro del devengado se viene efectuando con documentos que no corresponden a dicha fase, tales como facturas, boletas de venta u otros comprobantes de pago de conformidad con el Reglamento de comprobantes de pago aprobados por la Sunat.

La Contraloría comunicó los resultados del informe de control concurrente al jefe de la ANA con la finalidad que se adopten, de manera urgente, las acciones correctivas que correspondan para poner en operación la maquinaria adquirida para labores de limpieza y descolmatación de cauces de ríos y quebradas ante la próxima llegada del FEN.

Riesgos no corregidos

Asimismo, la Contraloría reveló que se han emitido 6 informes de hito de control al proceso de adquisición y entrega de maquinaria realizado por la ANA y se han alertado 24 situaciones adversas o riesgos para dicho proceso, de los cuales solo uno se había corregido y 23 están como no corregidas al 1 de diciembre del presente año.

Entre los riesgos no corregidos figura que las especificaciones técnicas para el proceso de adquisición de maquinaria, con fines de limpieza y descolmatación de los cauces de ríos y quebradas, se encuentran incompletas, tienen imprecisiones y presentan contradicciones (Informe de Hito de Control N° 020-2023-OCI/5740-SCC), otorgar la buena pro para la compra de tractores sobre orugas sin solicitar se incluya el detalle del servicio de mantenimiento preventivo en las ofertas participantes o el precio del mismo (Informe de Hito de Control N° 022-2023-OCI/5740-SCC), se adjudicó la buena pro y se emitió orden de compra a empresa en cuya oferta económica se incluyeron importes por prestaciones no solicitadas en las especificaciones técnicas (Informe de Hito de Control N° 026-2023-OCI/5740-SCC), no se viene cautelando los plazos para la adquisición de camiones volquetes semi roqueros, lo cual podría conllevar que la entidad no cuente oportunamente con el referido bien, para atender la emergencia por el fenómeno El Niño. (Reporte de Avance ante Situaciones Adversas N° 032-1-2023-OCI/5740-SCC, del Informe de Hito de Control N° 035-2023-OCI/5740-SCC), entre otros.