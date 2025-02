Las intensas lluvias que se han registrado últimamente en provincias, lo que ha provocado emergencias causados por desbordes de ríos, activación de quebradas, huaicos y deslizamientos. Ante este panorama, ¿Qué se espera para este fin de semana?, ¿Continuarán las fuertes precipitaciones pluviales? Conozcamos qué dice el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Jhon Cisneros, especialista en meteorología del Senamhi, indicó en entrevista con Andina, que los departamentos de Tumbes y Piura todavía seguirán presentando lluvias importantes hasta el viernes 14 de febrero, pero no van a ser frecuentes, sino que alternarán con horas de sol.

“Para los días sábado 15 y domingo 16 de febrero se esperan lluvias de menor intensidad, aunque para el lunes 17 y martes 18 nuevamente empezarán a presentarse lluvias focalizadas de moderada a fuerte intensidad”, manifestó.

Explicó que esta inestabilidad climática en ambas regiones de la costa norte peruana responde a que se está produciendo un calentamiento importante, lo que contribuye a que la atmósfera se recargue, se sature de humedad y, por lo tanto, genere la ocurrencia de lluvia.

“Se trata de condiciones normales para esta temporada de lluvias en la parte norte del país, donde llueve a partir de diciembre y alcanza los picos más altos en febrero y marzo”, remarcó.

En cuanto a la costa sur, el meteorólogo mencionó que para hoy jueves 13 de febrero se prevé acumulados de lluvia importantes durante la tarde y la noche. “Está lloviendo sobre lo mojado y esto contribuye a la ocurrencia de deslizamientos u otros movimientos de masa”, dijo.

Agregó que a partir del viernes 14 hasta el domingo 16 de febrero se prevé la disminución de lluvias en intensidad y frecuencia, principalmente en los departamentos de Ica y Arequipa.

Lluvias continuarán en la sierra

Cisneros señaló que en la sierra continuarán las lluvias hasta el domingo 16 de febrero, aunque con nivel moderado, concentrándose sobre todo en la sierra centro y sur, con una mayor afectación en la zona sur que comprende los departamentos de Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Cusco y Puno.

“Estas condiciones continuarán con precipitaciones líquidas (lluvias) y sólidas (granizo y nieve), sobre todo en las zonas altas de Arequipa, el sur de Apurímac y Cusco, así como en Ayacucho y Puno. Esto responde en parte a la presencia del Alta de Bolivia, mecanismo atmosférico que propicia estas condiciones”, expresó.

Añadió que es probable que a partir del lunes 17 vuelvan a intensificarse las lluvias, abarcando a toda la sierra desde Piura hasta Tacna. “Como fenómenos asociados van a presentarse descargas eléctricas y vientos”, aseveró.

¿Qué ocurrirá en la selva?

Tras recordar que en los últimos días se han registrado lluvias importantes, sobre todo en la selva alta del departamento de San Martín, que han provocado la ocurrencia de desbordes de ríos, huaicos y activación de quebradas, el especialista del Senamhi dijo que para mañana viernes 14 de febrero se esperan lluvias localizadas.

Refirió que los mayores acumulados de lluvia en la selva se registraron el martes 11 de febrero en Tingo María (región Huánuco), con 160.5 milímetros por día (mm/día), y también en Moyobamba (67.2 mm/día), Tingo del Ponasa (81 mm/día) y Tarapoto (78.6 mm/día), en la región San Martín. Estos valores alcanzaron un nivel rojo y corresponde a un día extremadamente lluvioso, subrayó.

Sostuvo que la mayor ocurrencia de lluvias y mayores acumulados por día en la selva alta se explican por el ingreso constante de vientos de la cuenca amazónica que traen consigo mucha humedad en condiciones cálidas. Al llegar a la selva alta peruana, que colinda con la Cordillera de los Andes, estos vientos convergen en la falda de la vertiente oriental de la cordillera y se produce un ascenso orográfico que genera el enfriamiento y la condensación de la humedad manifestándose finalmente tormentas, es decir, lluvias acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

El especialista anunció que, a partir del sábado 15 hasta el lunes 17, es probable que continúen estas precipitaciones que afectarán principalmente a la selva alta central que tendrá los mayores acumulados.

Consultado sobre la posible ocurrencia de friaje en la selva, el meteorólogo sostuvo que si bien no es habitual que en temporada de lluvias se produzca este fenómeno, que incide en el descenso de la temperatura en la Amazonía peruana, no se descarta la posibilidad que acontezca porque puede presentarse en cualquier época del año. “De momento no se observan condiciones para que ocurra un friaje en los próximos días”, puntualizó finalmente.