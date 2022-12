La crisis social y política ha generado incertidumbre a miles de personas debido a las violentas protestas en todo el país. Es así que la Asociación de Universidades Nacionales del Perú envió un comunicado con soluciones a la actual situación.

El Dr. Alfonso López-Chau, rector de la UNI y vicepresidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, señaló en una entrevista a RPP Noticias que el país es una nación en formación, mas no un Estado, y esto ha causado problemas hace varios años.

Por lo que señala como primera solución es que no haya un solo partido de derecha, ni uno solo de izquierda. Esto genera que no haya fuerza ideológica y programática, “en esta coyuntura no hay solución más que hacer política en el más alto sentido de la política”.

Por lo que propone un pacto histórico entre la derecha e izquierda y coloco el ejemplo de Uruguay, país donde se premiaron dos presidentes, uno de derecha y otro de izquierda, lo que generó un sentimiento de que ambos sectores trabajaron bien para sus intereses.

Otro problema que dejó en claro es la falta de líderes en los partidos políticos. “Necesitamos líderes, que se imponga un sistema, una ingeniería política que los produzca”, sostuvo.

Del mismo modo, aseguró que esto ayudará a resolver lo sucedido, pues sin este cambio hoy se puede calmar la crisis, pero luego se vuelve a producir.