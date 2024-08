La congresista Diana Gonzales Delgado (Avanza País) presentó un proyecto de ley que propone la expulsión de ciudadanos extranjeros que no se identifiquen o no faciliten su identificación cuando lo soliciten la Policía Nacional o las autoridades de Migraciones.

La autora señaló que la legislación peruana actual no contempla sanciones para quienes no se identifican. “Incluso, los extranjeros involucrados en actos que comprometen la seguridad ciudadana evaden el proceso de expulsión al negarse a presentar documentación actualizada o vigente”, afirmó.

El Proyecto de Ley 8530/2024-CR modifica el Decreto Legislativo 1350, Ley de Migraciones, estableciendo la expulsión de extranjeros que incurran en los siguientes supuestos: no identificarse cuando la autoridad competente lo solicita, no proporcionar o facilitar los documentos de identificación solicitados por la autoridad, y no permitir la identificación biométrica requerida por la Policía Nacional del Perú o Migraciones.

De esta manera, la Policía Nacional está facultada no solo para solicitar los documentos del ciudadano extranjero, sino también para realizar su detención administrativa si se niega a facilitar su identificación.

En tanto, la Superintendencia Nacional de Migraciones podrá iniciar procesos sancionadores a quienes no cumplan con la normativa vigente.

¿De qué se trata esta iniciativa?

La parlamentaria explicó que el propósito de la propuesta es reducir la cantidad de migrantes irregulares que podrían representar un riesgo para la seguridad de la población. Gonzales añadió que, aunque el aumento de la inseguridad no se debe exclusivamente a la migración extranjera irregular, esta es un factor que debe considerarse.

En ese contexto, recordó que en los últimos años se permitió la migración sin exigir más requisitos que una declaración jurada de no tener antecedentes penales o judiciales. Además, mencionó que existen migrantes que no registran su ingreso al país en los controles fronterizos.

