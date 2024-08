La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) invocó al Congreso de la República que no promulgue la autógrafa de ley que autoriza el nombramiento automático para docentes y proceda a “su archivo inmediato”.

Fue tras saludar la observación y devolución al Congreso de la República, por parte del Poder Ejecutivo, de la autógrafa de ley No. 1587, que acumula los proyectos 1231, 1293, 2366 Y 2534, que permite que los docentes contratados en educación básica regular con más de tres años de experiencia, puedan aplicar al nombramiento sin previa evaluación.

Confiep se pronuncia ante nombramiento de docentes

A través de un documento, esta organización advierte que la aprobación de la iniciativa legislativa le “haría un nuevo daño grave a la Carrera Pública Magisterial”.

Se estaría incorporando a “aquellos maestros que no quisieron someterse a los procesos de evaluación establecidos en las regulaciones actuales o no los aprobaron con el puntaje requerido, conformándose con contratos temporales, los cuales no pueden otorgarles por sí mismos el beneficio para el ingreso directo a la CPM, creando una situación de discriminación frente a los miles de docentes que sí se sometieron a las reglas de juego vigentes y cumplieron con todos los requisitos de ley”.

Confiep considera que la meritocracia debe ser exigida a todos los docentes, sin excepción alguna, para impulsar una educación de calidad que favorezca a millones de estudiantes y sus familias, y por los miles de docentes nombrados en la CPM por su propio esfuerzo y mérito.

“No permitamos que se abran puertas “falsas” para que otros ingresen, sin evaluaciones meritocráticas, con esta medida “facilista y populista”, expresó.

