El Ministerio de Educación (Minedu) convocó al Concurso Público para el Ascenso de Escala de profesores de Educación Técnico-Productiva, en el marco de la Carrera Pública Magisterial regulada por la Ley N.° 29944, correspondiente al año 2025.

Dicha medida es oficializada a través de la Resolución Viceministerial N.° 082-2025-MINEDU, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Este proceso se desarrollará de acuerdo con la Norma Técnica que regula el Concurso Público para el Ascenso de Escala de los profesores de Educación Técnico-Productiva en el marco de la Carrera Pública Magisterial, aprobada por la Resolución Viceministerial N.° 106-2024-MINEDU.

Asimismo, se aprobó el cronograma del concurso para el año 2025. La convocatoria y el respectivo cronograma han sido publicados en el Sistema de Información Jurídica de Educación (SIJE), disponible en el portal institucional del Minedu: https://www.gob.pe/minedu.