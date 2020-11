El próximo 22 de diciembre culmina el año escolar 2020, un año atípico puesto que las clases en los colegios públicos y privados se realizaron de manera virtual a consecuencia de las medidas restrictivas para contener el avance del COVID-19 en el país.

Con miras al año escolar 2021, el Ministerio de Educación (Minedu) publicó en la víspera una norma que regula la matrícula en la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria), en tanto queda pendiente la publicación de un documento que contemple instrucciones particulares y plazos para el proceso de matrícula en situaciones particulares, en este caso, por el coronavirus.

Al respecto, el representante de la Asociación de Colegios Particulares, Jorge Camacho, señaló a Gestión.pe que se encuentran a la espera de este último documento de instrucciones particulares, pues esta debe establecer cómo será el inicio escolar del próximo año (modalidad de enseñanza, horas mínimas dictadas para cada grado educativo, etc). A la fecha no se define si las clases escolares continuarán de manera virtual en el 2021 o regresarán a ser presenciales.

Camacho indicó que si bien la deserción escolar en el 2020 fue alta, en el caso de los colegios particulares no tuvo gran impacto.

Según dijo, se debe tomar en consideración que cuando inició la cuarentena en el país -quincena de marzo- las clases escolares en los colegios privados ya habían empezado, mientras que el año escolar a distancia en los colegios públicos empezó en abril. Cabe recordar que según estimaciones del Minedu, serían unos 300,000 escolares que salieron de la educación básica regular.

“En el Estado lo que sucedió que es muchos padres de familia no matricularon a sus hijos para el año 2020, están en el aire, no entraron al sistema educativo. Por otro lado, hay otra cantidad de alumnos que habiéndose matriculado en abril no están asistiendo a clases porque no se conectan a las clases virtuales. Esto no pasa en los colegios privados, donde prácticamente la asistencia es al 100%, la deserción es prácticamente nula”, dijo.

La expectativa

De este modo, Camacho indicó que pese a la pandemia del coronavirus -y ahora con la nueva crisis política que vive el país-, los padres de familia continuarán con el proceso de matrícula para el 2021, por lo que no habrá más deserción estudiantil.

Precisó que si en el 2020 un 100% de padres de familias matricularon a sus hijos para este año escolar, ese mismo porcentaje lo hará en la matrícula 2021.

″Un padre de familia suele ser una persona preocupada de la educación de su hijo. Si no lo matricula no hay continuidad en sus estudios, por ello, estimo que será igual al 100% (de padres que matricularán a sus hijos en los colegios)", sostuvo.

Detalló que, usualmente, desde el mes de noviembre de cada año los colegios deben empezar a dar a conocer las condiciones del próximo año escolar, en tanto el proceso de matrícula inicia en los meses de enero y febrero, en este caso, en esos meses del 2021.

“Lo que ocurre en estos momentos es que el colegio tiene que dar las condiciones del próximo año. El colegio informa al padre de familia el costo de las pensiones, lo que incluirá el servicio educativo, características en general de cada colegio. Eso sí hay que hacer desde este mes, todavía tenemos hasta el 20 de noviembre para poder informar”, dijo.

Agregó que respecto a las pensiones, de continuar con las clases virtuales en el 2021, éstas continuarán con la reducción del 25% que ahora vienen aplicando.

Matrícula desde diciembre

La norma publicada ayer por el Minedu establece que el proceso regular de matrícula se realizará dentro del trimestre previo al inicio de clases (marzo 2021), es decir, entre diciembre y marzo de este año.

De igual manera, se establecen dos modalidades: regular y excepcional, donde este último se puede realizar en cualquier momento del año, luego de iniciadas las clases y antes de concluir el año escolar a través de solicitudes específicas hechas por las familias.

“Ambos procesos consideran la atención de dos situaciones: por primer ingreso, en la cual el estudiante no ha realizado antes estudios en el sistema educativo peruano, y por continuidad, cuando el estudiante ya ha realizado estudios en el sistema educativo peruano y si no los ha interrumpido puede ser regular; en caso contrario, se denomina reincorporación”, señaló el Minedu.

En comparación con la norma anterior -publicada en 2018 y denominada “Norma que regula la matrícula escolar y traslado en las instituciones educativas y programas de Educación Básica”- la nueva norma propone una regulación más clara y ordenada, puesto que anteriormente solo se identificaban dos posibles casos: primer ingreso y traslado.

“Esto invisibilizaba la matrícula por reincorporación o el trámite para lograr la continuidad”, sostuvo el Minedu.

Finalmente, se indica que se autoriza el uso de herramientas tecnológicas para cualquier etapa del proceso de matrícula.

