El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, sostuvo que los estipendios que el Ministerio de Salud (Minsa) se ha comprometido a pagar a los 85 médicos y enfermeras cubanos llegados al país coinciden con los niveles más altos de la escala remunerativa que rige para los médicos contratados por dicha entidad del Estado.

Según consta en el acuerdo entre el Minsa y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba, al que accedió Gestion.pe, el primero asumirá el pago de un estipendio de US$ 2,000 mensuales, sujeto al cobro de impuestos de ley, que “será depositado (a los profesionales de la salud) en una cuenta de ahorros individual”.

“Aparentemente, el pago que se les está haciendo coincide con la escala salarial del Minsa. Un médico de primer nivel, es decir que recién está iniciando su carrera, percibe S/ 5,500 por mes; en cambio, un médico del nivel cinco gana S/ 7,200. Con los descuentos a los que están sujetos (los pagos a los médicos cubanos), sus ingresos serían como los de cuarto o quinto nivel, pero a los médicos peruanos no se les cubre los gastos por manutención”, indicó Palacios Celi a Gesion.pe.

En tanto, señaló, los médicos que trabajan para Essalud perciben en promedio 20 o 30% más, por escala, que los médicos del Minsa.

No obstante, advirtió que el estipendio por pagar a los profesionales cubanos (médicos y enfermeras) sí es superior a la remuneración promedio de una enfermera del sistema público. “Este tipo de discriminaciones sí puede generar animadversión”, expresó.

Los integrantes de la brigada internacional Henry Reeve que llegaron al Perú el 3 de junio son 50 médicos y 35 enfermeras, quienes fueron enviados a Moquegua, Arequipa, Ayacucho y Áncash, para contribuir en la lucha contra el coronavirus, según informó la Embajada de Cuba en Perú.

Dichos médicos fueron acreditados por el CMP para desempeñar sus funciones en el país por 90 días, a solicitud del Gobierno peruano. Luego de este periodo, se evaluaría si renovar o no el acuerdo entre Perú y Cuba.

Palacios Celi aclaró que no se encuentra en desacuerdo con la llegada de los médicos cubanos per se, sin embargo cuestionó que no se haya priorizado la contratación de médicos nacionales, puesto que muchos de ellos se encontrarían subempleados por el sistema de salud público, debido a la falta de plazas “adecuadas y orgánicas”.

“Hemos hecho un esfuerzo para emitir la colegiatura virtual y hemos colegiado a 3,000 médicos peruanos entre marzo y abril. Solo una parte de ellos han sido contratados por el Estado y la otra parte está buscando que la llamen para trabajar, ¿entonces por qué voy a pedirle ayuda a otro país? Y más aun si a partir del 30 de junio vamos a tener 2,500 nuevos médicos especialistas y se va a profundizar su desocupación”, sostuvo.

