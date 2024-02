El Ministerio de Educación (Minedu) publicó la lista de postulantes aptos para rendir la primera fase de evaluación del proceso único de admisión a los Colegios de Alto Rendimiento (Coar).

Los estudiantes que forman parte de esta lista rendirán la primera fase de evaluación este domingo 18 de febrero de manera presencial y descentralizada, en alguna de las 79 sedes asignadas.

La primera fase de evaluación consiste en una prueba escrita que medirá las competencias lectoras y matemáticas, y tendrá un tiempo de duración de 90 minutos. Luego de esta primera prueba, cuyos resultados se publicarán el 27 de febrero, se desarrollará la segunda fase del proceso de admisión, entre el 2 y 3 de marzo.

Link para saber si estoy en la lista

El Ministerio de Educación habilitó una plataforma para saber si el estudiante formará parte de esta convocatoria que se desarrollará el 18 de este mes para ello se deberá ingresar a este link: https://www.minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/

La edad máxima para postular a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) es 15 años cumplidos hasta el 31 de marzo del 2024 y tener autorización escrita de los padres, tutor legal o apoderado. (Foto: Minedu)

Recomendaciones a los estudiantes

El Minedu recomienda a los estudiantes verificar la sede y hora donde rendirán su evaluación, esta información la encuentran en la lista de postulantes aptos. También, que los menores tomen sus alimentos previamente, así como el uso de vestimenta cómoda para rendir la evaluación.

Los postulantes deberán presentarse dentro del horario establecido para el ingreso a la sede de evaluación. Luego de transcurrido este horario, no se permitirá el acceso a las instalaciones.

A las sedes de evaluación solo ingresarán los postulantes, quienes deberán portar únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería.

Lo que debes saber

Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de material como lápices, cuadernos, libros, mochilas, calculadoras, cámaras, smartwatch u otro dispositivo tecnológico, así como hacer uso de celulares dentro del aula de evaluación. La institución proveerá los materiales que sean necesarios.

Las familias o apoderados deberán acompañar al estudiante tanto al ingreso como a la salida del examen.

El dato:

Por otro lado, es importante señalar que no existen academias autorizadas para preparar a estudiantes con el fin de facilitarles su acceso a la Red de Colegios de Alto Rendimiento. Este tipo de servicios no están avalados por el Minedu, por lo cual, exhortamos a los padres de familia a no dejarse estafar.

