Existe “un gran problema en el abastecimiento de medicamentos” en los hospitales que le pertenecen al Ministerio de Salud (Minsa), alertó Pedro Riera, decano del Colegio Médico del Perú (CMP), por lo que considera que el sistema público de salud se encuentra en crisis.

“Es un problema nacional”, expresó para RPP y agregó que los establecimientos no presentan “medicamentos para poder brindar una atención oportuna y de calidad”.

En este marco, el titular del CMP informó que la insulina, medicamento para tratar la diabetes, se encuentra “ausente en el 48% de nuestro sistema hospitalario” del país. Asimismo, el 69% no tiene aminofilina, medicamento que se aplica a los pacientes hospitalizados que requieren ser estabilizados.

“La insulina es un medicamento que si no está presente podemos dejar de salvar una vida. En este momento hay desabastecimiento de medicamentos, es algo crónico que se ha agudizado”, sostuvo.

Además, Pedro Riera añadió que desde la perspectiva de la autoridad sanitaria “hay un rol que cumplir, que es una programación adecuada, una compra y distribución oportuna a todo nuestro sistema hospitalario”.

Cenares descarta desabastecimiento de medicamentos

Frente a ello, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) del Minsa se pronunció y garantizó que “el abastecimiento oportuno de insumos médicos y productos farmacéuticos durante todo el 2024″.

“La información que está brindando el decano del CMP no es exacta, no es precisa. Lo invitamos al Cenares para socializar la información y el estado situacional de la disponibilidad de medicamentos, con la finalidad de no generar alarma ni caos en la población al aseverar que habría un desabastecimiento de medicamentos, este es un tema que no debe ser politizado”, dijo Juan Carlos Castillo, director general de dicha entidad.

Con respecto al cierre de mayo, Castillo mencionó que la entidad está “a un 85% del nivel de abastecimiento, lo cual es indicador positivo en comparación al 2023″.





Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.