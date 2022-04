El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, dio detalles de la reunión que mantuvo con el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Jorge López Peña, en la que discutieron la posibilidad de eliminar el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos.

“Justamente el ministro vino al colegio Médico con su equipo técnico. Nos hizo una información del estado de la pandemia, de las vacunas, etc. Es la segunda reunión que estamos teniendo con el ministro. Uno de los temas justamente fue las mascarillas. Se ha demostrado que en los cuadros del Minsa pocos departamentos han pasado el más del 80% inmunizados con segunda dosis y entre 50% a 60% de tercera dosis”, precisó en diálogo a RPP Noticias.

En esa línea, comentó que solo Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Áncash, Ica y otras pocas regiones tienen el 80% de su población vacunada con ambas dosis contra el coronavirus (COVID-19).

“El resto no llega al 80%, tenemos un grupo grande que no llega ni siquiera al 65%, tenemos Puno, Madre de Dios, Ucayali. Entonces el panorama es ese. Entonces en los sitios abiertos donde está el 80% (de la población con dos dosis) hemos planteado que sea piloto (eliminar el uso de mascarilla) para que no tengamos problemas Qué pasa si en las regiones donde no llega ni siquiera al 80% hay un brote. ¿Hay respuesta de servicios de salud, hay especialistas, hay equipos?”, indicó.

Consultado respecto a cómo tomó el ministro de Salud la propuesta del CMP, Urquizo aseguró que fue positiva. “Esto depende del Ministerio, lo van a ver en Consejo de Ministros y lo van a discutir. Lo que no estamos de acuerdo es que sea a nivel nacional porque las cifras son malas en muchos lugares”.

¿Qué regiones tienen el 80% de su población con dos dosis?

Respecto a la propuesta del Colegio Médico, , el analista de datos y exintegrante de la plataforma OpenCovid-Perú, Juan Carbajal, detalló que 13 regiones cumplen con dicho requisito, de tener el 80% o más de personas con ambas dosis contra el COVID-19.

Estas son: Ica, Lima Provincias, Callao, Ancash, Lima Metropolitana, Tumbes, Piura, La Libertad, Moquegua, Pasco, Arequipa, Lambayeque y Junín.

