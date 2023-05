El temor de recibir un diagnóstico de salud negativo muchas veces aleja a los peruanos de acudir oportunamente al doctor. Otra de las razones son la falta de tiempo y el costo que implica. Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció la campaña nacional Chequéate Perú , que se realizará a nivel nacional entre el 15 y 21 de mayo, ¿quiénes pueden acudir a la campaña gratuita?

Preguntas y respuestas

¿Quiénes pueden participar en la campaña Chequéate Perú?

La campaña está dirigida a toda la población, desde los recién nacidos, adolescentes y adultos mayores.

“Pero la campaña no solo durará una semana, se dará impulso durante todo el año. Con la campaña buscamos reducir el número de enfermos en las camas de hospitalización y camas UCI. Hay enfermedades que podemos evitar que avancen con pruebas de laboratorio a tiempo”, indicó el Dr. Ángel Irribari, jefe de gabinete de asesores del Minsa en diálogo con gestion.pe

¿A dónde acudir?

Se ha habilitado más de 8 mil establecimientos de primer nivel de atención y hospitalarios que pertenecen al Minsa. EsSalud también brindará atención a su población afiliada, además del SIS.

También se habilitará la Línea 113 donde se brindará orientación sobre los centros que estarán disponibles en Lima y regiones para la atención y conocer los horarios de atención. Solo en Lima habrán 50 puestos fijos, además de puestos temporales en lugares como La Videna, Campo de Marte, y algunos parques zonales como el Sinchi Roca.

Puedes tener acceso a la información ingresando AQUÍ y luego haciendo clic en el botón de Descarga para poder indicar los centros de salud a nivel nacional.

¿Las clínicas también estarán obligadas a ofrecer el servicio a sus usuarios?

“Nos hemos reunido con la Asociación de Clínicas Particulares y hemos llegado a un acuerdo. Ellos también ofrecerán solo a su público. Tienen un compromiso de colaborar para que el beneficio llegue a todos. No obstante, no todas las clínicas son aseguradoras, es decir, no todas tienen contratos o convenios con aseguradoras, no todas tienen el paquete del cuidado preventivo, pero si sí lo tienen, deben brindar la atención. Todo será monitoreado por SuSalud”, explicó el vocero del Minsa.

¿Qué exámenes médicos se ofrecerán durante el Chequéate Perú?

Para niños y niñas: se ofrecerá coberturas de vacunas, así como suplementos con hierro y micronutrientes, análisis de anemia. Así como pesaje.

se ofrecerá coberturas de vacunas, así como suplementos con hierro y micronutrientes, análisis de anemia. Así como pesaje. En adolescentes: evaluación psicológica, análisis para detectar enfermedades de transmisión sexual, evaluación médica general, tamizaje, test de salud mental. Incluso la entrega de pastillas del día siguiente y preservativos junto con consejería.

evaluación psicológica, análisis para detectar enfermedades de transmisión sexual, evaluación médica general, tamizaje, test de salud mental. Incluso la entrega de pastillas del día siguiente y preservativos junto con consejería. En adultos: análisis de laboratorio de obesidad, diabetes, cáncer de mama, cuello uterino y próstata. Exámenes de hipertensión, otras pruebas de laboratorio.

“Dependiendo de la complejidad, derivaremos los casos a especialistas. No todos los exámenes podremos levantar durante la jornada, algunos exámenes podrán tener resultados el mismo día o dentro de las 48 horas, otras, se les dará acceso a una plataforma, al que podrán ingresar con el número de DNI, para que consulten sus resultados”.

¿El Minsa que hará con toda la información que levantarán durante el Chequéate Perú?

“La estadística actual nos dice que la población solo cuando se siente muy mal busca atención médica, otra mitad no busca atención y a veces prefiere vivir con la molestia. No queremos llenarnos de enfermos graves, la idea es localizar la enfermedad con tiempo, así evitamos saturar el sistema de salud y mejorar la calidad de atención”, dijo Irribari.

¿Cuál es la meta con esta campaña?

La meta es la atención de 7 millones de peruanos. Los datos históricos nos dice que solo 3 millones de peruanos acude a un centro de salud para exámenes de prevención.

¿Cuáles serán los horarios de atención?

Chequéate Perú se realizará del 15 al 21 de mayo, entre las 8:00 a.m. y 8:00 p.m.

¿Se dará flexibilidades a los trabajadores para que acudan?

El Minsa informó que trabaja de la mano con diversos sectores para que brinden las facilidades respecto a establecimientos y acceso a la campaña.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.