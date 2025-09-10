Incendios, robos, accidentes de tránsito, enfermedades repentinas, desastres naturales e incluso fraudes digitales rodean la infinidad de situaciones inesperadas que las familias peruanas pueden enfrentar. Estos hechos, cada vez más frecuentes, no solo generan pérdidas económicas, sino también un fuerte impacto emocional. En ese contexto, los seguros se vuelven una herramienta esencial de prevención y protección.

“Un seguro debe ser una herramienta de prevención que responda a las necesidades reales de cada persona o empresa”, afirma Rodolfo Perales, representante de Howden Perú.

El especialista en el sector recomienda tener en cuenta cinco puntos clave al momento de contratar una póliza:

1. Definir qué se quiere proteger

Puede ser la salud, la familia, el vehículo, la vivienda o el negocio. Este paso inicial ayuda a determinar la cobertura adecuada y a evitar pagos innecesarios.

2. Comparar diferentes opciones

Las condiciones, beneficios y costos varían entre aseguradoras. Evaluar varias pólizas permite encontrar la que mejor se ajuste a las necesidades de cada persona o empresa.

3. Revisar las exclusiones

Más allá de las coberturas, es fundamental conocer los casos en los que el seguro no aplica. Esto evita sorpresas al momento de enfrentar un siniestro.

4. Valorar el acompañamiento posterior

La utilidad de un seguro no se limita a la contratación. Un buen servicio implica apoyo en la gestión de siniestros, en las renovaciones y en la actualización de coberturas según cambien las circunstancias del cliente.

5. Verificar la autorización del corredor

En el Perú, todos los corredores de seguros deben estar inscritos en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Confirmar este dato garantiza transparencia y respaldo legal.

El Perú se encuentra expuesto a riesgos naturales, sociales y tecnológicos constantemente. Por ello, la cultura de prevención cobra cada vez mayor importancia. En la actualidad, tener un seguro adecuado es una inversión en tranquilidad y seguridad a largo plazo.