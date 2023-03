La titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Paola Lazarte, se encargó de verificar los trabajos que se realizan para restablecer el tránsito vehicular en la Panamericana Norte, a la altura del puente Sechín, en Casma, Áncash, donde colapsó el desvío provisional por la crecida del río.

“Desde el día que ocurrió este hecho, por efecto de la naturaleza, iniciamos una serie de acciones para atender a la población que se ha visto afectada”, señaló Lazarte durante una reunión que sostuvo con el gobernador regional de Áncash, el alcalde Casma, y distintas autoridades.

En ese sentido, explicó que se ha terminado el vaciado de concreto en la losa del puente Sechín y en unos tres días ya estará listo para que se reestablezca la transitabilidad en la zona.

“Me he reunido desde temprano con el gobernador regional, con las autoridades locales de Casma para explorar alternativas de muy rápida actuación para poder bajar la congestión, la cola que hay de vehículos en la vía. Lamentablemente, hemos comprobado que el caudal del río ha incrementando en comparación al día de ayer y no se va a poder realizar hoy”, informó la ministra en diálogo con Canal N.

Asimismo, anunció que se ha dispuesto dar apoyo a personas que están esperando que se reestablezca el tránsito con bebidas y alimentos. Para tal fin, dijo que han coordinado con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para que se transporten estos insumos en las siguientes horas.

En otro momento, la titular del MTC aclaró que su sector ha estado presente en las regiones afectadas desde el primer día de los desastres generado por las lluvias, producto del ciclón Yaku. Además, acotó que el equipo del ministerio está en Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque.

“Lo que estamos haciendo articular, coordinar e informar sobre los presupuestos que tienen para que puedan hacer las acciones correspondientes”, añadió.