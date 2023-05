La Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec EP) informó este viernes de que obtuvo la licencia ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) para el proyecto Interconexión Eléctrica Ecuador-Perú a 500,000 voltios, que permitirá la integración energética regional.

La obtención de la licencia ambiental es un hito dentro del desarrollo del proyecto, ya que es un documento habilitante para su ejecución, indicó Celec.

Anotó que es también es un requisito para la consecución de la financiación, a través de los organismos multilaterales que otorgarán los créditos, que permitirán la construcción del proyecto.

La obra requiere una inversión de US$ 289 millones, de los cuales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concederá US$ 125 millones y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) otros US$ 125 millones.

La diferencia será gestionada con recursos propios de la CELEC EP, indicó la Corporación.

Datos técnicos

La Interconexión Eléctrica Ecuador-Perú, a 500,000 voltios, permitirá realizar intercambios energéticos entre los dos países, aprovechar la complementariedad hidrológica, contribuirá a una mayor seguridad de suministro de energía eléctrica, y generará beneficios económicos para el sector eléctrico ecuatoriano, anotó Celec.

Este sistema de extra alta tensión, que atravesará las provincias de Guayas y El Oro, comprende el desarrollo de las siguientes obras ce cuatro fases: Línea de transmisión (Chorrillos-Pasaje 500,000 voltios), de 207 kilómetros de longitud.

Además, ampliación de la subestación Chorrillos, bahía de línea 500,000 voltios; nueva subestación eléctrica en Pasaje (El Oro), 500/230 mil voltios de 600 MVA de capacidad, y línea de transmisión Pasaje-Frontera, 500 mil voltios, de 77 kilómetros de longitud.

Interconexión regional

La construcción de este sistema generará empleo directo e indirecto en Ecuador, con más de mil plazas de trabajo, lo que reactivará la economía en las zonas de influencia del desarrollo de las obras, sostuvo Celec.

Su entrada en operación desplazará la generación térmica con combustibles subsidiados, con lo que se disminuirán las emisiones de carbono.

Adicionalmente, su desarrollo permitirá la Integración Energética Regional en América del Sur, promoviendo el establecimiento de un mercado eléctrico subregional, conforme la regulación de la Comunidad Andina, que busca facilitar los intercambios de electricidad en la región, recordó Celec.

Fuente: EFE

