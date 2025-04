La arqueóloga Ruth Shady, directora del Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe, alertó sobre la grave situación de inseguridad que enfrenta su equipo debido a las constantes amenazas de traficantes de terrenos, las cuales persisten ante lo que considera la inacción del Estado.

Shady manifestó su preocupación por la ausencia total de resguardo policial en la zona, a pesar de que la ciudad sagrada de Caral —considerada Patrimonio Mundial por la Unesco— requiere una protección especial.

“En el pasado contábamos con cinco agentes policiales, un vehículo oficial y una vivienda destinada a ellos. Hoy todo eso ha desaparecido. La casa está vacía y no hay un solo policía”, señaló.

La inseguridad se ha intensificado debido a la revalorización de los terrenos en el entorno de Caral, reveló la arqueóloga.

“Una hectárea que antes costaba seis mil dólares ahora supera los treinta y ocho mil. Eso ha incrementado el interés de traficantes que actúan con total impunidad”, afirmó.

La reconocida investigadora denunció que tanto ella como el subdirector del proyecto han sido objeto de amenazas directas. Según relató, en una reunión en un restaurante local, individuos vinculados a actividades ilícitas instaron a tomar posesión de las tierras tras su posible asesinato.

“Dijeron que una vez que nos eliminen, nadie podrá oponerse y podrán repartirse el terreno libremente”, denunció.

Shady también cuestionó la pasividad de las autoridades. Indicó que ha presentado denuncias en distintas dependencias policiales de la región, incluyendo Barranca, Huacho y Supe, sin obtener respuesta efectiva.

“En Supe, el jefe policial me dijo que su prioridad era la seguridad de quienes van a la playa, no la de los sitios arqueológicos. Le respondí que el Perú es reconocido mundialmente por su patrimonio cultural, no por sus playas”, expresó con indignación.

Además, alertó sobre los asaltos que han sufrido turistas extranjeros en las vías de acceso al valle de Caral, situación que perjudica la imagen del país y pone en riesgo el turismo cultural.

“Si se corre la voz de que asaltan a los visitantes, nadie querrá venir. Eso afecta el desarrollo sostenible de toda la zona”, advirtió.

Finalmente, Shady hizo un llamado urgente a las autoridades para proteger el legado de Caral.

“Este patrimonio no nos pertenece solo a nosotros como investigadores. Es de todos los peruanos. Si lo destruyen, perdemos una parte invaluable de nuestra historia. Necesitamos seguridad para seguir trabajando en beneficio del país”, concluyó.