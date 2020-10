El ministro de Relaciones Exteriores, Mario López, informó que el Perú están en la “primera fila” para la adquisición de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) una vez que esté disponible. En esa línea, aseguró que para el primer trimestre del 2021 el país recibirá aproximadamente 5.3 millones de dosis.

“El Perú está en primera fila para la adquisición de la vacuna. El acceso a la vacuna es una situación concreta, esperamos para el primer trimestre alrededor de 5 millones de dosis de vacunas en un primer momento y luego a lo largo del año el resto hasta cubrir un 93% de la población”, sostuvo a Latina.

Explicó que esperan poder aplicar la vacuna a los miembros de mesa y docentes de las escuelas, a fin de que las elecciones generales 2021 y el inicio de las clases presenciales en los colegios puedan realizarse sin riesgos.

“Es importante tener las vacunas en el primer trimestre para las elecciones generales y para el reinicio de las clases. No se va a vacunar a los niños, porque no hay vacunas para niños. No hay pruebas en niños ni ensayos en niños. Lo que se va a hacer es vacunar a los adultos. En primer lugar, se vacunará a los adultos, al personal médico, los profesores, miembros de mesa, policía y Fuerzas Armadas”, aseveró.

“Actualmente tenemos negociaciones con 13 laboratorios y 6 de los cuales están ya en fase 3. Además tenemos la vacuna nacional que están en fase preclínica, pero que cuentan con todo nuestro apoyo”, aseguró.

Vuelos internacionales

Al ser consultado sobre la ampliación de los destinos de los vuelos internacionales comerciales, el canciller refirió que realizarán una evaluación cada 15 días para determinar si es posible incluir nuevos destinos.

Sin embargo, el funcionario precisó que destinos como Europa y Estados Unidos seguirán cerrados para turismo y que solo se autorizarán viajes especiales por cuestiones humanitarias.