Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, indicó para gestion.pe que la situación para el rubro de textil y confecciones es cada vez más complicada. Debido a la pandemia, unas 100,000 mypes a nivel nacional se vieron afectadas y 50,000 lograron sobrevivir. Sin embargo, estas han sido nuevamente golpeadas desde fines del 2022 por las movilizaciones e interrupción de carreteras en todo el país, lo que se pone en riesgo la próxima campaña de otoño e invierno.

Y es que, el 60% de los productos que ofrece Gamarra se envía a las regiones y de esta cifra el 30% comprende a los departamentos del sur como Arequipa, Tacna, Puno y Cusco, donde aún persiste la convulsión social.

Asimismo, precisó que no solo venden prendas, sino también maquinarias y otros insumos para que las mypes del interior del país también puedan emprender sus propias campañas, lo que hoy en día se han visto frustradas.

La representante gremial recordó que hasta el momento llevan alrededor de S/ 200 millones de pérdidas que se va reportando en lo que va del año en Gamarra.

“Tampoco se está vendiendo la campaña de verano y estamos hablando de un sector que el 99.5% es microempresa que no tiene acceso a créditos baratos y formales. Estamos preocupados porque esto pondría en riesgo también la campaña escolar que es una antes de la de otoño-invierno”, indicó.

Cabe precisar que la temporada de invierno para Gamarra comienza entre marzo y abril, meses en lo que se inicia la producción de prendas para la nueva temporada y las ventas propiamente se inician con la campaña del Día de la Madre, además, comprende, la campañas del Día del Padre y de Fiestas Patrias. Por lo que, entre febrero y marzo deben liquidar todo lo que es verano.

Para los comerciantes de Gamarra, es importante que se ponga fin a la crisis política porque el bloqueo de vías a nivel nacional ha evitado que se pueda hacer ventas a otras regiones. (Foto: Andina)

Para Saldaña, la campaña de verano quedará con un stock del 50% en almacenes por lo que la cadena productiva una vez más se ve perjudicada. “Nuestra industria después del golpe tan duro de la pandemia está alrededor del 50% de niveles de recuperación en unidades productivas, en el nivel de empleo y en niveles de venta comparado con prepandemia. Si esto no se da [solución a la crisis], ya con la afectación con la campaña de fin de año y hay que sumarle la campaña escolar también se pone en riesgo la producción de la campaña otoño-invierno”, comentó.

“Es el 50% del stock de verano el que no se puede vender. Hay que tener en claro que no es un tema de protestas es el bloqueo de las vías lo que impide la transitabilidad de las personas y de los productos a nivel nacional , y no solo de nuestro rubro sino en los rubros de todos los sectores comerciales y productivos”, remarcó la dirigente textil.

Caída a doble dígito

Valeria Mezarina Avia, directora general de la Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas (APIC), dijo que la campaña de invierno en Gamarra es incierta porque existe temor de invertir.

“Somos más de 100,000 empresas de confecciones, pero no hay política de desarrollo para el sector industrial [...] Necesitamos políticas que nos ayuden a desarrollar por ejemplo un banco industrial donde los intereses sean del 1% y 5% de manera estable y continuo”, declaró para gestion.pe.

En ese sentido, estimó que si la crisis continúa, las ventas en Gamarra durante la temporada de invierno caerían en más del 60% .

La campaña de verano en Gamarra no logró superar cifra de ventas por lo que quedó un stock del 50% en los almacenes a causa de los bloqueos en el marco de las movilizaciones sociales. (Foto: GEC)

Bloqueos de vías impactan en mypes de regiones y exportación

El bloqueo de carreteras perjudicó el envío de ropa y otros productos a regiones que ya han comenzado con el descenso de temperaturas como Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna “No pueden abastecerse desde diciembre. En las regiones del sur no han podido abastecerse para la campaña de diciembre ni para su campaña de invierno y tampoco se están pudiendo abastecer para la campaña escolar. La mypes de las regiones son las mayores afectadas”, refirió la titular de la Asociación Empresarial Gamarra Perú.

“En total, hay medio millón de peruanos que faltan que recuperen su puesto de trabajo. Estamos hablando de 50,000 mypes que aún no pueden recuperarse y que las otras 50,000 mil mypes de la industria textil confecciones siguen trabajando para evitar retroceder lo avanzando de todo este proceso que hicimos luego de la cuarentena. No puede haber una caída más como la del año pasado”, enfatizó.

En tanto, la presidenta de la APIC, contó que tras una reunión con socios de la asociación pudo conocer que algunos han visto frustrado el envío de productos por vía terrestre hacia Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia.

“Ellos exportan y han tenido problemas al enviarlo al extranjero por carretera. Ellos han sido los más afectados. De los 4,500 afiliados a la asociación, estos socios representan el 3%, lo que equivale a unas 300 personas. Estamos hablando de facturaciones de 70,000, 90,000 o 150,000 dólares”, detalló.

En el caso del emporio comercial de Gamarra, Mezarine explicó que la mayoría se dedica a tejido de punto (para elaborar prendas de verano) mientras el otro grupo se encarga del tejido plano (elaboración de ropa de invierno).

El sector textil-confeccionista es el perjudicado con la crisis social y política mientras lucha por recuperar el número de ventas prepandemia. (Foto: GEC)

Proyección con la temporada de invierno

La presidenta de la Asociación Gamarra Perú indicó que en caso la situación de crisis se acabe tienen como proyección en la campaña de invierno superar el 50% de los niveles de venta que equivale más de S/ 3,500 millones, que era lo que tenían previsto para fines del año pasado.

“En el caso que las cosas se solucionen inmediatamente y no traspase febrero, la campaña de verano ya no hay forma, pero las campañas que vienen que sería la escolar y de otoño-invierno que va hasta agosto, nuestra expectativa es superar el 50% de los niveles de venta respecto a prepandemia. Las cifras ya llevan dos años paralizadas. Respecto al 2021 nuestras cifras no son muy diferentes. A nosotros lo que nos preocupa es que retrocedamos con la crisis que está ahora”, subrayó.

¿Qué hará en caso el panorama no cambie? Lo que se ha venido ejecutando desde que comenzaron las protestas que es utilizar lo poco que recauden de la campaña de verano y escolar tras el liquidar el stock para intentar producir prendas de temporada otoño-invierno que son casacas, polares, chompas y pantalones que serán venidos a precios módicos.

Gamarra espera superar el 50% de los niveles de venta que equivale más de S/ 3,500 millones en la campaña otoño-invierno. Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

Medidas

Susana Saldaña reiteró la importancia de desarrollar medidas que impliquen un mayor desarrollo de la industria local a través de cuatro propuestas para reactivar Gamarra. Explicó que, de aplicarse estas iniciativas, en dos años el emporio comercial podría alcanzar cifras de crecimiento antes de la pandemia y recuperar los empleos perdidos.

“La primera es la aplicación de salvaguardias al exceso de importaciones de prendas de vestir. En segundo lugar, es que el Gobierno cumpla con la norma que el 40% se debe transferirse a nivel de núcleos ejecutores para comprarle a la mypes, es decir, el incremento del presupuesto para impulsar las compras estatales directas a las mypes productoras. Ni siquiera debería ser el 40% sino el 70%”, mencionó.

“En tercer lugar el acceso a créditos a tasas asequibles como el programa Impulso Mi Perú que aún esperamos que la norma sea modificada por el Ministerio de Economía, y que el FAE-Texco tenga los mismos alcances que Impulso Mi Perú. Finalmente, un mayor acceso a Gamarra y la erradicación del comercio informal”, detalló.

En otro momento, Saldaña dijo esperar que pronto se concrete la reunión solicitada con el nuevo ministro de la Producción, Raúl Ricardo Pérez Reyes, tras la renuncia de Sandra Belaunde luego de más de un mes de asumir el cargo y tras ser ratificada en el segundo gabinete de la presidenta Dina Boluarte.

“Nos habíamos reunido con la ahora exministra. Se había hecho una mesa de trabajo y se tenía la agenda de las mypes y todo se tuvo que paralizar. Ahora estamos solicitando una reunión con el nuevo titular de Produce. Tenemos entendido que al menos se está quedando el mismo viceministro para no volver a empezar de cero. Esperemos que a la brevedad el nuevo titular nos dé la fecha de reunión”, manifestó Saldaña.

En tanto, la titular de la APIC exhortó a las fuerzas políticas a que se defina en un corto plazo la fecha del adelanto de elecciones. “Que los políticos tomen esta decisión este año, no podemos esperar hasta el próximo. Son cuatro años de crisis sucesivas y no podemos aguantar más”, expresó.