Miembros de la Asociación de Empresas de Taxis Aeroportuarios y Taxistas Independientes del Callao (Adetatic) realizaron un plantón este viernes en los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez contra las nuevas condiciones y reglas sobre el uso del estacionamiento del terminal aéreo.

Desde el 1 de marzo, regirán nuevas medidas para el uso de la playa de estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao, entre ellas, los taxistas deberán acreditar que su pasajero solicitó el servicio para poder ingresar. Estas condiciones fueron presentadas por Lima Airport Partners (LAP), las cuales fueron aprobadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

En esa línea, los taxistas del Callao indicaron que esta medida perjudicaría a alrededor de 800 trabajadores de 24 empresas que brindan el servicio de taxi y quienes laboran desde hace años en el terminal aéreo.

“A nosotros nos indigna que Ositran y LAP elaboren una resolución y no nos hagan participes para poder opinar, objetar, (cuando es) algo que nos puede perjudicar. Es por eso que hoy en día levantamos nuestra voz de protesta y también llamar a todas las autoridades del Callao”, señaló el taxista Gabriel Camasca a Canal N.

El representante del gremio agregó: “Hemos enviado una carta a LAP para entablar una mesa de diálogo y así darnos una alternativa. Nosotros no queremos ser solo parte del problema, también queremos ser parte de la solución. Nosotros somos una alternativa al usuario y nos traten de informales. Aquí no hay informales, todos somos formales, dependemos de empresas formales. Pagamos nuestros mismos derechos, aportamos y etc”, remarcó.

¿Cuáles son las nuevas reglas para estacionamieto en el Jorge Chávez?

Las nuevas reglas para el uso de la playa de estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez que rige desde el 1 de marzo, son las siguientes:

La vía libre podrá ser usada por los vehículos particulares para dejar y recoger pasajeros.

En el caso de los servicios de taxis que ingresen a la vía libre podrán hacer uso de ésta únicamente para dejar pasajeros. No obstante, mientras estén vigentes los “Lineamientos sectoriales para la prevención de la COVID-19 en la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga”, tanto vehículos particulares como taxis utilizarán la vía libre solamente para dejar pasajeros.

En el caso de los servicios de taxi que ingresan a la playa de estacionamiento del AIJC para recoger pasajeros, deberán acreditar que cuentan con una solicitud de pasajero para tal efecto.

Realizar el pago del ticket de estacionamiento al momento de retirarse de la playa de estacionamiento, debiendo respetar el tiempo de gracia para la permanencia del vehículo luego de efectuado el pago, el cual será determinado por LAP o la empresa operadora de la playa de estacionamiento contratada por LAP.4

¿Qué es lo que está prohibido desde el 1 de marzo?

Respecto a las prohibiciones, las más destacadas son: