El caficultor cusqueño Dwight Aguilar, ganador de la Taza de Excelencia Perú 2021, alcanzó más de US$ 35,800 por las 682 libras (309 kilos) de café de especialidad que este año produjo para la competencia que busca y premia a los mejores cafés en cada país.

El precio por cada quintal de café de Dwight llegó a US$ 5,460, lo que superó al precio por quintal obtenido por Hilda Leguía, la ganadora de la edición del año pasado, que alcanzó US$ 5,110.

En tanto, Hugo Mariño (Cusco), segundo puesto de la competencia, recaudó un total de US$ 22,753 y José Elmer Tineo (Cajamarca), tercer puesto, reunió US$ 15,545.

Con la participación de 238 productores de cafés especiales procedentes de 10 regiones productoras, Taza de Excelencia Perú 2021 inició en setiembre el proceso de selección del mejor café peruano y el productor más destacado del año.

Tras una labor de evaluación a cargo de jueces nacionales e internacionales fueron seleccionados 24 cafés, procedentes de Cusco, Puno, Cajamarca, Pasco y Amazonas con puntajes de 87.00 a 90.20 puntos en sesiones de cata.

Estos 24 cafés fueron subastados el 14 de este mes vía electrónica, despertando el interés de más de 100 tostadores reconocidos de 15 países, entre los que destacan Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia, Estados Unidos, Alemania, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, entre otros.

En total, los 24 cafés subastados con 17,893.39 libras (8,114.92 kilos) obtuvieron un valor de US$ 330,684.35, con un precio promedio US$ 18.48 por libra o US$ 1,848.00 por quintal y serán exportados por la Central Café & Cacao del Perú en los próximos días.

El gerente de la Central Café & Cacao del Perú y coordinador general de Taza de Excelencia Perú 2021, Geni Fundes Buleje, señaló que uno de los logros más significativos de la edición de este año fue la victoria de Dwight Aguilar, quien ya en el 2018 había ganado, por lo que se convirtió en bicampeón.

“A nivel mundial no hay un productor que haya ganado dos veces la Taza de Excelencia, lo que significa que Dwight Aguilar es el primer bicampeón en la historia de esta competencia”, comentó.

Este año se presentaron 238 productores al concurso, de los cuales 114 lograron clasificar a la etapa nacional, es decir, casi la mitad de participantes.

Esto, según Fundes, demuestra que cada vez más caficultores alcanzan un alto nivel de calidad en la producción de su café.

También destacó el hecho de que entre los 24 productores ganadores de la edición de este año haya siete cafés naturales (como se denomina a los cafés que tras su cosecha se sacan al sol, sin agua en su procesamiento).

“Este es un resultado interesante porque estamos viendo que la oferta de cafés procesados está avanzando, ya que el año pasado solo teníamos un café natural y ahora son siete microlotes de cafés”, refirió.

Además reconoció la labor desarrollada por los jueces nacionales a cargo de la catación y selección de los mejores cafés del país, los tostadores y el equipo técnico, que en cada etapa de evaluación llegó a preparar más de 5,000 tazas que fueron catadas, cumpliendo a lo largo de esta competencia con el rigor técnico que demanda Alliance for Coffee Excellence (ACE), propietaria de esta franquicia.

La subasta electrónica de los mejores cafés peruanos se transmitió en una ceremonia desde la sede de PromPerú, en la que participaron la presidenta de Promperú, Amora Carbajal; el presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, José Ezeta; y el alcalde del distrito de Santa Teresa, Marcos Reynaldo Vargas.

Taza de Excelencia Perú 2021 fue posible gracias al apoyo del Ministerio Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Prom-Perú, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Municipalidad Provincial de La Convención, Gobierno Regional del Cusco, TechnoServe, USAID/Perú, SOS FAIM, Fogal y Rikolto.