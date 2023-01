La titular del Ministerio de Salud (Minsa), Rosa Gutiérrez, explicó que el bloqueo de carreteras en el marco de las protestas en regiones ponen en riesgo la vacunación (COVID-19, VPH y regulares), el traslado de oxígeno medicinal y el normal desarrollo del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) que deben realizar 15,000 profesionales de salud en diversas regiones.

En diálogo con RPP, la ministra expresó su preocupación por la interrupción de vías que aún ocurren en algunos puntos del país, pues están impidiendo la normal distribución de medicamentos, equipos y recursos médicos y su entrega oportuna para atender las emergencias.

“Tenemos dificultades en Puerto Maldonado, en La Joya (Arequipa) porque nuestros pacientes hospitalizados ya no tienen los insumos, pero no solo es eso también tenemos pacientes en UCI que requieren de este oxígeno medicinal y todos saben que la empresa Linde, que tiene que distribuir este oxígeno, no puede por las carreteras obstruidas y ponen riesgo no solo a pacientes con COVID-19 sino a otros pacientes por otras causas que están hospitalizados en UCI”, indicó.

“Estamos trabajando sobre los puentes aéreos. Estamos trabajando con el Ministerio de Defensa con medicamos, insumos, alimentos, hasta equipos de alta cirugía. También hemos comenzado el desembalse quirúrgico en las 25 regiones. Tenemos pacientes que necesitan una intervención quirúrgica y también tenemos niños de 4, 5 y 6 años con problemas de cardiopatía y tienen que ser tratados en Lima y a ellos los estamos trasladando a la ciudad de Lima”, señaló.

En un momento de la entrevista, Gutiérrez insistió en que las vacunas bivalentes contra la COVID-19 corren el riesgo de no llegar a tiempo a las diferentes regiones del país, como también los brigadistas y enfermeras que se están movilizando para cumplir con la inmunización a personas mayores de 60 años.

“Hemos hecho un esfuerzo para tener más de 1 millón 200 mil vacunas bivalentes y más 3,200 brigadistas contratados, como enfermeras. Todo se pone en riesgo si agreden al personal y las vacunas no llegan a tiempo, porque se descongelan y se pierden”, señaló.

Asimismo, dijo que también que se está poniendo en riesgo la vacunación regular, y con ello, abriendo la posibilidad que enfermedades superadas como la polio, se vuelvan a presentar en el país.

Finalmente, informó que el Minsa cuenta actualmente con 15,000 profesionales de la salud listos para ponerse al servicio de la población, desde los centros y puestos que funcionan en el primer nivel de atención.

“Son profesionales que tienen que hacer su Servicio Rural y Urbano Marginal (Serums) por todo país, y si continúan las tomas de carreteras por manifestantes, no se podrán atender puestos y centros de salud”, puntualizó.

19 ambulancias dañadas por protestas

La ministra de Salud añadió que 1,516 ambulancias están distribuidas en el territorio nacional para atender a las personas afectadas durante las manifestaciones. Sin embargo, 19 de ellas han sido dañadas por los manifestantes hasta dejarlas inoperativas.

Anunció que hoy, miércoles 25, pedirá ante el Consejo de Ministros todas facilidades para trasladar las 32 ambulancias a Arequipa, Ayacucho, Ica, Junìn, Lima (Diris Norte), Madre de Dios, Pasco y Tumbes. “Estamos trabajando para tener de 2 a 4 ambulancia aéreas para la macro regional norte como Loreto”, añadió.

Exhorta a gobernadores a comprar medicamentos

En otro momento, la titular del Minsa exhortó a los gobernadores regionales a iniciar el proceso de compras de medicamentos, para atender la demanda de atención y tratamiento de las familias peruanas en todo el país.

En esa línea informó que su gestión ha transferido S/ 2,126 millones para que las autoridades regionales dispongan la adquisición de medicinas y realicen mejoras en los servicios. “Les pido a los gobiernos regionales que empiecen con el proceso de compras y mejoras de los servicios. Trabajemos juntos por un país mejor”, dijo.

Gutiérrez también se refirió al shock de inversiones priorizado por su sector, para destrabar proyectos de inversión de más de 300 establecimientos de salud, entre hospitales y, centros y puesto del primer nivel de atención. Según indicó, ha dispuesto S/ 840 millones para operativizar el 100 % este año. “Tenemos que trabajar para que la salud se recupere”, precisó.