Hace unos días, se conoció que existen mafias que están ofreciendo los denominados “billetes G5″, los cuales están siendo comercializados a través de redes sociales con el fin de interceptarlos al mercado nacional. Sin embargo, Abraham de la Melena, funcionario del Banco Nacional de Reserva del Perú (BCRP) brindó algunas recomendaciones para que las personas no sean víctimas de estos delincuentes.

Para el funcionario, quienes vendan estos billetes prometen una alta calidad de impresión, pero solo son unas copias simples hechas en papel.

“ No existen, son una modalidad de estafa . Los estafadores promueven por las redes sociales la venta de los billetes. Entonces, si yo quiero comprar estos billetes falsos, que me dicen que son de alta calidad, cuando se paga, envían un código QR donde no aparece ni el nombre ni número del destinatario a quien se hace el pago. Entonces, cuando no me llegan los billetes, no hay a quién reclamar”, señaló según RPP Noticias.

Sobre dichas organizaciones dedicadas a comercializar billetes falsos, destacó que “No dan sus nombres. Se promueven con un alias y luego cuelgan videos donde muestran la calidad de los billetes que ofrecen, pero curiosamente hemos visto esos videos y ponen como muestra billetes genuinos y al final nunca te van a llegar esos billetes que estás comprando”, explicó.

¿Cómo identificar billetes falsos?

Toque: Aquí la persona deberá palpar los billetes, comprobar la textura, resistencia y el sonido. Cabe precisar que los billetes están hechos de algodón, por lo que son muy resistentes a comparación de los billetes falsos. Al pasar la yema de los dedos por ciertas áreas, como el nombre del Banco Central, el personaje y el Escudo Nacional, se podrá sentir claramente el relieve característico de la impresión calcográfica.

Mire: Una recomendación es colocar el billete en una fuente de luz y observar la zona libre de impresiones , se verá la imagen del personaje en múltiples tonalidades, conocida como la marca de agua. Esta presenta una apariencia multitonal y tridimensional, características únicas que las falsificaciones no pueden replicar.

Gire: Un punto clave es que debajo del escudo nacional se observa el valor numérico del billete en los billetes de 10, 20, 50 y 100 soles, esta tinta cambia de fucsia a dorado verdoso, mientras que en los billetes de 200 soles, cambia de verde a azul.

El funcionario del BCR recomendó a la población tomar en cuenta estas medidas a fin de que la población no sea estafaba ni engañada. Además, señaló que todo billete falso debe ser destruido para evitar su comercialización.

